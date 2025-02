'Think tanks' para la recuperación Tenemos el reto de avanzar hacia un nuevo paradigma económico y social, y los centros de pensamiento pueden ayudar a dar el salto en inteligencia colectiva

Vicente palacio Miércoles, 17 de febrero 2021, 12:22

Hoy día no es posible avanzar en cualquier ámbito puntero -sea la Inteligencia Artificial, las energías renovables, o la biotecnología- si no es mediante las llamadas 'comunidades de inteligencia'. ¿Qué es esto? Vendrían a ser una especie de 'ecosistemas' donde hay implicados analistas, científicos, técnicos, profesionales, o empresas con una visión de futuro y solidaria. Y por supuesto, de fondo, un Gobierno o Estado receptivo a la innovación, dispuesto a crear incentivos y un marco regulatorio favorable.

Todo esto es muy necesario, y más aún en medio de una pandemia global, para el análisis y la generación de propuestas en la política, la economía, o lo social. La buena noticia es que, si se mira con cierta perspectiva, España ha avanzado mucho en este terreno. Hace dos décadas, ninguno de los llamados 'think-tanks' o centros de pensamiento españoles figuraban ni de lejos entre los mejores del mundo, ni de Europa siquiera. Hoy, según se recoge en el reciente ranking '2020 Global Go To Think Tank Index Report Global' de la Universidad de Pennsylvania -el más prestigioso a nivel global-, hay tres centros nacionales situados entre los 100 mejores del mundo -de un total que casi llega a los 6.500- y cuatro entre los 50 mejores de Europa occidental.

Esto supone un salto cualitativo inmenso, que refleja los cambios, y nos pone en una casilla de salida favorable para afrontar la crisis que se nos viene encima por la pandemia. En un seminario online organizado el pasado mes de enero por los tres principales 'think-tanks' nacionales -la Fundación Alternativas, el Real Instituto Elcano y CIDOB- y titulado 'Los think tanks, la pandemia y la recuperación de Europa', tratamos de poner frente al espejo a la sociedad española y a las distintas administraciones. El buen manejo de los 140.000 millones de euros que España recibirá -entre créditos e inversión en sectores estratégicos- del Fondo de Recuperación Europeo del programa de la Comisión Europea Next Generation EU, es vital para poder recuperarnos como país tras la devastación causada por la pandemia del coronavirus. No solo está en juego nuestro futuro como país, sino, ni más ni menos, la construcción europea en varias áreas estratégicas, desde la digitalización y el medioambiente hasta la economía, la salud o las industrias culturales.

Pues bien: en este momento, en que es preciso acertar con las acciones de los fondos de recuperación europeos, resulta fundamental conectar el pensamiento de los 'think tanks' nacionales con la práctica política. Las comunidades de inteligencia política, social y económica que generamos los centros de pensamiento proporcionan un espacio para avanzar con la proa puesta hacia el futuro. Contamos con varias ventajas a nuestro favor para ello. Por ejemplo, estamos acostumbrados a emplear un enfoque multidisciplinar, algo esencial hoy día para ser capaces de proponer soluciones innovadoras. Además, participamos de una cultura de trabajo público-privada, y estamos acostumbrados a colaborar de manera simultánea con múltiples autores: ministerios, comunidades autónomas, ciudades, o la sociedad civil.

En este momento en que la salud, la tecnología o un medioambiente limpio, se revelan como bienes de primera necesidad, los 'think-tanks' tienen como una de sus misiones reivindicar lo público: contribuir a generar políticas públicas de calidad. En un momento en que la pandemia ha enterrado el consenso de Washington y la ideología neoliberal que exaltaba la privatización de los bienes públicos, o el ajuste presupuestario a cualquier coste social, las comunidades de inteligencia españolas tenemos el reto de avanzar hacia un nuevo paradigma económico y social.

Por todo lo anterior, hacemos un llamamiento a las administraciones públicas para que cuenten con los 'think tanks' como entidades capaces de aportar su know-how en relación con dichos fondos europeos, evaluando y teniendo una voz sobre esos proyectos. Podrían citarse varios sectores estratégicos. Por mencionar solo uno: la renovación del aparato productivo español, anquilosado, monodependiente de un cierto modelo de turismo, y que tanto está sufriendo con la crisis. O el sector cultural y del entretenimiento, duramente castigado, y que es fundamental para la recuperación de España y Europa.

El gran desafío ahora es presentar desde la colaboración público-privada proyectos lo suficientemente innovadores y transformadores de la economía, que integren esa digitalización y sean sostenibles, y que a la vez no dejen a nadie atrás. Finalmente, no solamente es importante la gestión adecuada y la transparencia, sino también asegurar un proceso participativo, y transmitir información muy clara hacia la sociedad y las empresas para que comprendan cómo funcionan estos proyectos, y cómo pueden acceder a esa financiación. Todo eso y más pueden hacer los 'think-tanks' para ayudar a España y Europa a dar un salto en inteligencia colectiva.

Vicente Palacio es Director de Política Exterior de la Fundación Alternativas.