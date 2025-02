Me tiro por una ventana o me convierto en oro

El impacto de un relato. Su mutación a través del tiempo. La economía no parecía muy preocupada por los chismes, sólo por los números. Y la certeza de que las personas también tomaban decisiones económicas de forma irracional tardó en abrirse paso. No contaban solo ... las sumas y restas, también los rumores, las creencias, el famoso 'cuñadismo'. De repente, ahora lo que pita, lo que crea fervor, es el Bitcoin, una epidemia que crea una burbuja, una fiebre especulativa parecida a los bulbos de tulipán holandés en 1630. La gente compra porque es lo novedoso, lo excitante, el 'futuro'. Debajo, ha habido una narrativa concreta, llevada en volandas por una viralidad. La misma que te puede convencer de que hay una crisis, o que 'Cumpleaños feliz' se convierta en la canción más famosa de la historia, o que las máquinas te dejarán sin trabajo, o que hay que comprar una casa, porque alquilar es tirar el dinero. Luego, las consecuencias: ruinas totales o fortunas obscenas, guerras, invasiones, etc.

Hay muchos factores para que una narrativa se convierta en dominante, y todo ello lo examina el premio Nobel de economía, Robert J. Shiller, en su ensayo 'Narrativas económicas. Cómo las fake news y las historias virales afectan la marcha de la economía' (Deusto). Schiller defiende que ya no son suficiente los modelos de matemáticas avanzadas o el cálculo del PIB: la economía debe nutrirse de otras disciplinas, literatura, psicología, historia… para ser capaz de predecir o explicar lo que vendrá. Se apoya en Sartre: «El hombre es siempre un cuentacuentos que vive rodeado de sus historias y de las historias de otros, que ve todo lo que le sucede a través de dichos relatos». Somos homos narrativus y si no comprendemos las narrativas populares, no entenderemos los cambios en la economía y los comportamientos de las finanzas. La curva de Laffer, bajar los impuestos es bueno para impulsar la actividad económica, haga una hipoteca sobre su hipoteca y podrá irse tranquilo de vacaciones… Gustave Le Bon ya escribía en 1895 que «las ideas, los sentimientos, las emociones y las creencias poseen un poder tan contagioso sobre las multitudes que puede compararse su intensidad con la de los microbios».

En la actualidad, el 'big data' permite detectar los rumores, las 'fake news', y entreverarlos con los modelos tradicionales. En sus patrones podemos detectar las historias que se mueven aleatoriamente, como un virus, y aparecen y desaparecen en la historia, con mutaciones más o menos virulentas. El oro como valor seguro, la desaparición del papel moneda, las máquinas que nos dejarán en la calle, y que ya en 1811 provocaron la revuelta de los luditas, que se pusieron a reventar fábricas, o que en 1830 causaron los disturbios de Swing. La recesión de 1873, el Crack de 1929, el auge tecnológico de los 80, la burbuja de las puntocom… También puede contar que Elvis 'la pelvis' sigue vivo en alguna isla del Índico, o que Hitler sobrevivió al búnker de Berlín y reconstruye el IV Reich en la cara oculta de la Luna. Hoy tenemos el miedo a que la inteligencia artificial se convierta en una especie de Terminator, la sobrevaloración de Tesla o el mentado bitcoin.

Shiller nos habla de la heurística de la afectividad, de cómo los comportamientos pueden ser altamente contagiosos, ya sea una final de la Copa de Europa, trolear en las redes o comprar acciones de determinada empresa. Las 'fake news' ayudan, cómo no, porque las noticias falsas impresionan, implican menos esfuerzo que tener que comprobar el dato riguroso. Y las que mejor calan son aquellas que tienen apariencia de veracidad, los bulos creativos. Estremece pensar que la viralidad de una historia no depende de su mayor o menor grado de verdad, sino de esa capacidad para impactar: las noticias falsas se retuitean seis veces más que las verdaderas. Además, la verdad no es suficiente para detener las narraciones falsas, y menos cuando estas afectan a cuestiones como nuestra inclinación al miedo, la identidad o el patriotismo. Solo hace falta recordar el célebre pánico causado por Orson Welles en 1938 con su emisión radiofónica de 'La Guerra de los Mundos'.

Por el libro pasan análisis diversos. Entre ellos, uno de los más curiosos es la cultura de los jeans, su recorrido desde los años veinte, en que era una prenda de trabajadores o rancheros rurales (siempre recuerdo 'Las uvas de la ira'), hasta quedar enganchada a nuevos relatos culturales y convertirse en un instrumento de rebeldía juvenil y más tarde en prenda chic. Otras exégesis interesantes se refieren al mito del 'sueño americano', la controversia del patrón oro versus bimetalismo, la propiedad de la vivienda, los mentados luditas y el capitán Swing, la lujuria inmobiliaria, el esquema de Ponzi, la aparición de los robots, y por ende, el aprendizaje neurológico y la Singularidad… Lo que Robert Shiller deja claro es que si queremos tener un panóptico veraz de lo que sucede en la economía global, debemos desarrollar modelos que impliquen los cuentos que nos contamos o, de lo contrario, el campo del análisis económico se dejará en manos de opinadores y profetas, que seguirán minando el oficio. Afirma que se habla de indicadores, de bancos centrales, de evolución de los índices de confianza, de stocks no vendidos, pero se pasan por alto las conversaciones con los vecinos, los comadreos, el conteo de palabras y frases claves en las bases de datos. A este respecto, recuerdo una frase de Rockefeller: «Cuando mi limpiabotas empieza a darme consejos sobre Bolsa, lo vendo todo». Tenga futuro o no esta nueva propuesta, no cabe duda de que el libro da lugar a enjundiosas reflexiones. Todo sea porque nos caiga alguna miga, aunque sea del desgraciado banquete de Epulón.