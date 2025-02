Tres intérpretes estelares

El primer objetivo era ganar. El Sporting lo consiguió, pero fue una victoria excesivamente agónica y sufrida. Pocos jugadores leyeron bien el guión del señor David Gallego, que sacó la alineación más coherente. Mariño, como siempre, estuvo espectacular, Djuka fue resolutivo y Guille Rosas despachó ... un encuentro sobresaliente. Fueron los únicos que interpretaron bien la película del partido de ayer en El Molinón y los artistas estelares. El resto parecían extras.

El Sporting no supo despojarse en ningún momento de la presión del Málaga, con dificultades en la salida del balón, pero a ello se sumó que Gragera no tuvo su día, Pedro estuvo apocado y Manu apenas tocó un balón. Sin servicios a los extremos no hay bandas, más que las subidas de los laterales y Djuka queda en solitario para pegarse con la defensa rival, aunque con la caña preparada. Así se gestó el triunfo.

El guión teórico del míster parecía bueno, pero los actores no lo interpretaron. Apenas superaron la defensa malaguista por las bandas, sin saber aprovechar los huecos que suelen dejar. Bastó una acción, con un excepcional pase de Guille Rosas que tuvo una excelente resolución de Djuka. El resto fue un suplicio, con unas asombrosas pérdidas de balón y absurdas frivolidades. Al final lo que queda es el resultado.