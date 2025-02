A mí las trece propuestas presentadas para reformar Fomento se me asemejan a un helado de 'tutti frutti'. Ya saben, uno de esos que tiene ... muchos trozos de distintas frutas confitadas. Es tal la diversidad de ideas que resulta hasta difícil de abarcar. Eso sí, siempre bajo el denominador común de adaptarse a lo que ahora se llama nueva movilidad, ya que así lo quiere nuestro Ayuntamiento.

En definitiva, hablamos de expulsar al coche, eliminar plazas de aparcamiento y ganar espacio para el peatón. Algo que no sería reprochable, claro, si se dan alternativas. En lo presentado, predomina la idea de que Rodríguez San Pedro -vial de conexión con la zona oeste de la ciudad- debe ser peatonal o casi. Algunos lo cierran totalmente al tráfico con lo que, no sé, acabaríamos teniendo la República Independiente de El Natahoyo o la isla de La Calzada. Ya me dirán cómo van a llegar los vehículos a esos barrios desde el centro o la zona este, si no le dejamos una entrada y salida. También hay una propuesta para transitar por la avenida de José Manuel Palacio (antigua Juan Carlos I) a 10 kilómetros por hora. En fin, a ver cómo mantienen el equilibrio las motos a esa velocidad, mientras los conductores hacen virguerías para que el coche no se cale.

Incluso existe una propuesta 'vintage' de cara a recuperar un tranvía que existía el siglo pasado. Sería costero y quedaría muy guapo sobre el papel. Ahora bien, en la ciudad donde nunca acaba de llegar el AVE y no tenemos ni una estación de autobuses o trenes decente, como para plantearnos este tipo de proyectos.

Por otra parte, está el tema del dinero. El rango de precios estimados para la ejecución de obra está entre 660.000 euros y 20 millones. Entendiendo que si optamos por el primero sería una especie de nuevo 'cascayu' (puesto que no se puede hacer mucho con ese dinero) y el segundo ya serían palabras mayores (requeriría de una financiación adicional que no sabemos de dónde saldrá). En cualquier caso, lo que pedimos al equipo de gobierno es que se haga realidad. O sea, que esto no quede una bonita exposición de infografías y punto.

De hecho, los gijoneses podríamos montar un museo con todos los proyectos que se han quedado en nada. Tendríamos contenido de sobra. Fíjense si no en las maquetas, dibujos y bocetos del plan vías, las sucesivas intentonas de reforma del Muro o los bonitos edificios virtuales levantados sobre los terrenos de la Ería del Piles recién comprados.