Organiza tu orgullo

Comisiones Obreras lo tiene asumido, y en este 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, el sindicato refuerza su compromiso con ... las personas LGTBI+ frente a las discriminaciones y los discursos de odio. Comienzo estas líneas mirando de reojo el libro que tengo al lado, de Miguel Fernández Turuelo, 'Invertidos, provincianos y maleantes', en el que aborda las «disidencias sexogenéricas y peligrosidad social en el franquismo asturiano». Y siento orgullo por todo lo conseguido en la lucha por la diversidad, pero también una sensación entre el cabreo y la desesperanza. Porque avanzamos, qué duda cabe, pero esos avances son realmente mínimos cuando se trata de los derechos fundamentales de personas que forman parte de nuestros entornos familiares, sociales, laborales, de nuestro círculo de amistades.

Los discursos de odio, las burlas y los insultos, los chistes vejatorios, las agresiones físicas tampoco se quedan a las puertas de los centros de trabajo, aunque tengamos normativas laborales que nos amparan, independientemente de la orientación sexual, identidad o expresión de género.

Precisamente desde ese entorno, donde no siempre es fácil implicarse, te llega una historia real que alivia, y te vuelve a reconciliar con la vida. Una historia sencilla, la de un delegado de CC OO que está asesorando, acompañando y defendiendo a una persona trans en su centro de trabajo. Y eso dice mucho de esta organización y de las personas que formamos parte de ella. Porque estamos aquí para ayudar y proteger. Y lo hacemos.

Los estudios e informes que elabora el sindicato demuestran la dificultad añadida de las personas del colectivo LGTBI+ en el acceso y mantenimiento del empleo. Por eso es tan importante redoblar los esfuerzos. Hay personas que necesitan especialmente al sindicato, a pesar de contar con leyes, en Europa y en España, que mandatan la protección contra la LGTBI+fobia.

En el caso español, por ejemplo, la ley de Empleo 3/2023 de 28 de febrero se refiere en su artículo 50 a los colectivos de atención prioritaria para la política de empleo y cita, entre otros grupos, «a las personas LGTBI, en particular trans…», para quienes «los programas específicos y las medidas de acción positiva se reforzarán». De ahí que reivindiquemos la negociación de protocolos frente a este tipo de acoso en todas las empresas.

Asumimos nuestro compromiso. Y vamos a impulsar la negociación de las medidas planificadas para la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI+ en los convenios colectivos, medidas que son obligatorias para las empresas de más de 50 personas trabajadoras, como recoge el artículo 15.1 de la ley 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+.

La ley LGTBI+ de Asturias avanza, y esperemos que se haga efectiva a la mayor brevedad posible. Es fruto de mucho trabajo y muchas aportaciones. Han sido meses de aprendizaje y puesta en común. Todos los artículos se elaboraron con grupos de personas expertas que han contribuido a un buen entendimiento y al mejor resultado. CC OO ha aportado también su experiencia.

Sabemos que la negociación colectiva es la mejor herramienta para garantizar el acceso igualitario a los empleos, a la promoción, a los permisos y beneficios sociales. Y sabemos que es esencial incluir medidas en el régimen sancionador frente a las actitudes y acciones discriminatorias.

Como sindicato sociopolítico nuestra misión no es solo blindar los derechos laborales, tarea urgente y prioritaria, también debemos cambiar nuestra manera de estar en el mundo. Que haya personas que no pueden vivir y disfrutar plenamente de sus derechos no habla bien de la sociedad en la que vivimos. De ti y de mí, porque esto también nos incumbe.

Y frente al odio, respeto y tolerancia. Da igual que chillen e insulten, no vamos a dejar de luchar por los derechos y libertades del colectivo. Cada vez somos más las aliadas y menos los energúmenos.