El miércoles me tocó poner la primera dosis de la vacuna frente a la Covid. Me dirigí a ParqueAstur, acompañado de mi hija y con mucha ilusión. Llego a la zona de vacunación y me encuentro con una organización perfecta, un equipo de profesionales de enfermería maravilloso, todo amabilidad y cariño y dándote toda clase de explicaciones y s

Este contenido es exclusivo para suscriptora/es Ahora y solo aquí suscríbete por solo 3€ el primer mes ¡Descubre todo lo que te ofrecemos! Me interesaOTRAS PROMOCIONES ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión