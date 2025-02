Vandalismo cobarde

He leído y visto las imágenes del presunto vandalismo, nocturno y cobarde, contra la casa del presidente del Principado.

No puedo imaginar que 'personas' se vuelvan tan violentas e irracionales y efectúen estos actos tan bárbaros, con premeditación y alevosía.

Mi repugnancia más absoluta hacia ... esos autores y presento mis respetos al señor Barbón, que creo lo está haciendo (la lucha contra la pandemia) con mucho ánimo y valor. Y le ruego al vice segundo que no aliente esta «medicina democrática».

Aprovecho para expresar mi repugnancia para los salvajes catalanes que atacan con piedras a españoles que van a esa gran comunidad a realizar su trabajo.

Dicen que los Mossos lo veían y no hacían nada, eso no me lo creo... Salvo que sus jefes políticos les prohibieran intervenir, como pasó el 1-O, de triste recuerdo.