Queridísimu Xuan, queríu amigu, equí, estrechando la mano de la to familia, -que siento mía como los munchos que te queremos sentimos y deseamos nuestru' ... l to mundu-, afronto mal que puedo la dolorisísima y imposible misión de despidite. Sin querer facelo. Sin saber facelo. Sabiendo namás que nada que diga va tar a la to altura nin a l'altura de lo que siento y sentimos.

Déxame qu'empiece por cuntate que nesta nueche de velea recordéme de Farrera, Xuan, va venti años. D'aquella nevadona énte la tumba del últimu habitante d'aquel apartáu pueblu del Pirinéu al qu'unos mozos, Lluis y Cesca, dieron nueva y valiosa vida convirtiéndou nun espaciu d'investigación y creación. Ellí convivimos con otros escritores echando llargues parrafaes sobre esta llingua, sobre la vida y la poesía, pero sobre too sobre los suaños y la fame de ser y facer por esta Asturies nuestra. Un pueblu con vocación de suicidiu, como sentenciasti dalguna vez. D'aquella vivencia resultaron munchos recuerdos, amigos duraderos y un pequeñu llibru escritu a cuatro manes, que titulasti con un versu míu que nunca entendí que tuviere méritu pa tal honor. Pero esta madrugada, como una revelación triste, recordé que'l poema d'onde salió aquel versu terminaba diciendo que güei solo soi una memoria colos sentíos arrasaos. Anueche entendí, Xuan, qu'esa ye agora la mio, la nuestra emoción: rendíos énte ti, d'admiración, de dolor y d'un cariñu inmensu que nun entiende tiempos nin conxugaciones; arrasaos y al debalu, como una bandera a la abandonare'l vientu, tratamos d'escribir y falar, de poner en común con tanta xente a los que nos fixiste comunes, anque se faiga cuasi imposible verbalizar.

Sin embargu, como tolos que tamos equí, y tantes persones que dende ayer nun dexen de llorate, afronto esti momentu cola única fuerza posible y que nos mueve: la del amor. Y l'amor de los que te queremos ye inda más inabarcable qu'esti dolimientu atroz.

Xuanín, déxame que nun t'engañe y te confiese que, abrazaos unos a otros, tamos temblando de mieu. Tremamos de la frialdá qu'esti silenciu nos mete en cuerpu y del terecimientu de pensar en nun te tener con nós. ¿Qué vamos facer agora?

Tu que nos enredasti y filasti con pallabres certeres que se metieron nel alma bautizando cada emoción como si-yos dieres y nos dieres vida nueva, hoi faesnos enmudecer. Güei llévanos a nós la soledá de la mano, tirando contra'l corazón, que se resiste a aceptar el tiempu qu'aparó ayer y esta vida que perdió pa siempre l'aldu d'esos caminos que nos mostrasti y enseñasti a esplorar.

Atropéllense los recuerdos, les emociones. Y ye sumamente difícil ordenar los pensamientos pa intentar espresar la dimensión d'esti güelpe de la vida al detenese, faciendo cimblar tolos cimientos. Porque, monumental y pilar como yes, tas en tantos requexos de la memoria y del corazón que nun se te puede describir nuna pequeña semblanza, nin resumir nun garrapiellu de pallabres, anque les andemos buscando con tientu y precisión.

Xuan, cuántes veces asonsañabes el topónimu del mio pueblu diciendo que La Seca l'Agua –y yo por estensión– yera una contradicción en términos, y agora yes tu'l que repliques la contradición: Xuan, nun puede faltar el que siempre taba. Nun puede marchar el que siempre quedaba hasta'l final.

Llegasti insólitamente precoz a les coses más importantes, y quiciás por eso lluego, distrayíu, buscasti la fama de tardón. Bastante fue que llegasti novatín y lluego onde lo que se daba siempre fue más bien tarde que temprano. Asina y too, dende'l cuartu mariel.lu a la cai Escura, pasasti ceo dexando una buelga imborrable de desbordante sensibilidá y sabiduría. Corristi más hábil que nengún de la insuperable poesía que, versu a versu, nos metisti hasta los tuétanos hasta ser el más colosal de los narradores, que suañó y crió una lliteratura y una idea de la identidá asturiana como nunca naide proyectó. Plenos d'admiración, los que siguimos dende va años la estela d'esa estrella que nunca pensemos fugaz, güei somos lexón. Una lexón desolada que se va recomponer entornu a ti persiguiendo los pasos nos que t'empeñasti en llevar siempre ventaya.

Del Carpio a Caces, pasando per Xixón, Roma, Buenos Aires, Coimbra, Lorient, Cataluña o Nueva York, dexasti l'alma pasando visiones escures al asturiano claro, llevantando cuarteles de la memoria, y desvelando un país onde posa la nublina pa obliganos a miralu meyor.

Xuan, hai xente que cuese y otros qu'estremen, y tu solo estremasti'l granu de la paya pa facilitanos el llabor. Pero lo qu'en verdá ficisti nesta vida fue coser, hasta nos paños que parecíen imposibles. Filvanasti les vides de tantes persones a lo llargo del tiempu, de l'amistá y de los llibros, que somos más y somos meyores si, al mirar en nós pa espresanos, te cuntamos como filu conductor.

Por exemplu, si me busco resulta qu'apareces –como-y pasa a tantes persones–, desllumante na fascinación yá adolescente que descubrió na to obra un alma y una identidá por explorar: la d'Asturies y la de la naturaleza propia. Tas detrás na impresión de la llectora qu'ablucó al conocete, pol orador sabiu, que se mostraba davezu tramposu, davezu grave, y siempre singularmente divertíu. Col perfectu cuntador d'histories, que robaba l'atención con fabulaciones estraordinaries que se volvíen más inverosímiles cuanto más fitaben los pies na realidá. Depués dicíes que, como te pasaba con Martín, conectemos cuando visti que notaba cuándo mentíes; cosa incierta porque namás observaba l'habilidá con que texíes el sueñu y la vida, con una motivación tan lliteraria como vital. Y cultivabes esti divertimentu igual qu'afrontabes cada mañana: con maestría, deséu y con pasión. «Si quies que dalgo nun se sepa, cuéntalo», dicíes cuando m'animabes a escribir y yo aporfiaba en nun saber facelo. «Pon un nome nel papel en blanco. En cuantes escueyas ún y lu anotes, por exemplu, escribi Miguel, detrás solo tienes que date, porque va ser él el que t'escriba'l cuentu por ti».

Asina nos escribió la vida, Xuan. Dándonos a ella y dexando que nos llevare a base de deseala. Y l'amistá fraguó ente un grupu tan sólidu y grande de persones que somos munchos los que nos sentimos güérfanos hoi. Porque dicíemos Xuan y yá taba too dicho.Y siempre escelentemente meyor.

Agora desandamos xuntos, y acordámonos nos años en 'Les Noticies', aprendiendo de ti, viéndote crecer y crear, llevantando esi Xerusalén diariu na palma la mano d'un nenu. Inspirábesnos col estímulu llector y creador continuu, pero sobre too col compromisu infatigable que llevabes a tolos órdenes de la vida, anque esta nos los desordenara. Semasti en nós un mar de dudes, y ente xuntes, recitales, congresos o simplemente celebraciones del tar, metístinos en ganes de navegalu.

Aventureros, como la to alma, esto ye lo que vamos facer agora: siguir mundu adelante cola misión de cantante, cuntate y honrate. Porque'l más grande la lliteratura asturiana, el más universal y el mayor axitador y motor de la nuestra cultura, merez que nos estiremos pa intentar, d'una vez, tar a la so altura. Y eso faise devolviéndo-y a la to memoria y al to legáu'l compromisu y la honestidá que nos regalasti. Porque la to dimensión, Xuan, vese a poco que se garre distancia y nesa certeza habemos volvete tanta entrega y tanta dedicación. Porque en ti mesmu yes la llingua asturiana y la so dignidá, esa a la que nun-y sobren los afalagos pero falta-y un reconocimientu mayor. Porque yes la basa de la nuestra cultura, a veces tan olvidada, y de la lliteratura asturiana que tien en ti el so creador. Yes eso y munchísimo más, inda más importante. Porque yes el fíu d'Estrella, l'hermanu -el neno- de Maya. Y pienso en to padre, en to bulita Lena, nos tos tíos… Yes el que nos trixo esta lluz roxa que ye Soni p'allumanos y allumar esa lluz tan increíblemente desbordante y esperanzadora que ye Lena, la nena del to corazón.

Xuan, esta vez nun habíes llegar tan pronto a nada y menos a esta partida, por muncho que nos citares mil veces aquello de que los dioses lleven lluego a los que más amen. Quiciás, otra vez, nos lo veníes anunciando nuna nueva revelación.

Lo cierto ye que llegasti abondo lluego onde lo daben más tarde y por eso yes un precursor y la cabeza d'un movimientu que va siguir avanzando inda con más convicción y más fuerza p'alcanzar esos horizontes dende los que yá nos saludes cola mano. Recordábame hoi Pablo cómo terminabes munches veces citando a Quintiliano y aquello de que nun quería dexar la so patria pequeña pa nun la facer tovía menor. Hoi podemos poques coses, Xuan, pero sí saber que nun nos dexa'l que nos fixo tan grandes nesta patria querida que ye'l llugar onde siempre vas tar.

Gracies, Xuanín, pola vida entera. Como dicía ayer, quiérote y agradézote; querémoste y agradecémoste la vida pola vivida, la vida suañada y la por venir. Gracies por salvanos de nosotros mesmos y por allumanos tan fuerte'l camín que nos espera. Gracies por tanta amistá. Por abriganos y xuninos incluso hoi. Gracies, Xuan, por tantu, tantu amor. Tuya ye la eternidá.