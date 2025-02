Ventanilla en el banco

Comenta Compartir

Escribo estas líneas después de que han pasado unos días necesarios para calmarme, y no lanzar los improperios que vinieron a mi mente en el ... momento. No me podía creer lo que me estaba sucediendo. Llegué a una sucursal de un banco, fui a la ventanilla, quería disponer de una cantidad de dinero de mi cuenta. La persona que me atendió me dijo que era mejor que la operación la hiciera en el cajero porque la disposición en ventanilla tendría una comisión de 12 euros para cantidades inferiores a 2.000 euros.

Enfadado, le pregunté desde cuándo estaba eso en vigor y me dijo que desde primeros de año. Como soy una persona seria, pensé: a cumplir las normas toca, aunque sea de aquella manera. Le solicité 2.001 euros (hace falta tenerlos), retiré la cantidad que necesitaba, le dije que ingresara el resto y asunto solucionado. Quien hizo la ley hizo cómo saltársela legalmente. La incorporación de las nuevas tecnologías está muy bien, pero no se puede dejar de lado a cantidad de cuentacorrentistas que no saben qué es un PIN o cómo operar en un cajero. Por lo que quienes pretendan incorporar estas tecnologías deben asumir un coste de transición contra sus beneficios anuales y no contra las cuentas de sus clientes más débiles, a los que parece que quieren expulsar de su entidad y que son esos que cada día más pierden su confianza en el banco de toda la vida. Gracias por ser cada día más impersonales, sobre todo con la gente más sencilla y con mayor edad. Estoy seguro de que para sus grandes cuentas están a su disposición siempre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión