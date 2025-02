La vicepresidente primera

Comenta Compartir

Carmen Calvo nunca defrauda. Llaman diputado a Carla Antonelli en la Asamblea de Madrid, le van con el cuento y Calvo (como en esos chistes en los que a Ada Colau le ha pasado de todo) dice que los de Vox son muy malos y ... a ella en el Congreso, fíjate tú, la llaman vicepresidente. Mira, hija, si te llaman vicepresidente, juez, o concejal con un la delante te estarían llamando correctamente, déjate de mamandurrias. Y llega ayer Espinosa de los Monteros y la apela como «señora vicepresidente». Ay, ay, ay. Que su cargo es de «vicepresidenta primera». Veo en Twitter una campaña en la que cuatro mujeres dicen «Soy doctora, no señorita», «Soy abogada, no señorita»... Hombre, siempre he preferido el señora a señorita, pero no me molesta que me llaman señorita. Tampoco princesa (como hacía un abogado con todas las abogadas). La de vicepresidente es una e neutra. Que no llamamos vicepresidento a Iglesias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión