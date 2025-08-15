De pesebres y bicocas

El mundillo político español anda no solo revuelto sino por caminos enfangados y seriamente impresentables.

¡Qué lejos están los tiempos en los que una ... parte del espectro político se manifestaba al amparo de las proclamas éticas del Profesor Aranguren!. La congruencia se ha arrastrado y pisoteado hasta extremos impensables en apenas unas décadas. Y qué decir del abandono conceptual de la 'plusvalía engelsiana' que huele a rancia.

El ensoñamiento con lo supuestamente propio –o sea, de los míos– en el mundo político actual ha olvidado estrepitosamente la consustancialidad del modelo basado en la alternancia para el poder. Es decir, sin barreras maltusianas, simplemente bajo las pautas propias del juego democrático y bajo el peso de la elección periódica. De ahí que el sectarismo exhibido por el ejercicio de la doble moral, según la procedencia, invalide cualquier descalificación apriorística con las manos sucias y manchadas por la corrupción y la incoherencia ética. Las estafas curriculares rebasan lo estrambótico.

A estas alturas ya no sorprende la aparición estruendosa del pancismo más vergonzante a fin de mantener el pesebre y las prebendas sistemáticamente obtenidas durante la gobernanza de los «afines» sin más atractivo que la nostalgia y el bolsillo. Mucha escenografía y demasiada estafa en el alero. El 'y tú más'y el miedo a los otros, a través de campañas orquestadas sin pudor, atrae a los fieles que no quieren ver y a los que viven de la situación.

Todo esto está facilitado por una sociedad hundida en el egoísmo y en el consumismo más estridentes. En la que la mayoría carece de principios y de valores; pasota en demasía y con niveles educacionales y culturales, a pesar de las posibilidades actuales sin parangón histórico, que se encuentran por los suelos y al reflujo de los bandazos de las redes, en buena parte, repulsivas y enfangadas en la descalificación y en los bulos. Un terrorismo diferente, pero a todas luces demoledor para la convivencia. Nunca, y menos hace cuarenta años, se hubiera pensado que nuestra democracia acabase en un fango tan pestilente como el actual. Que se apoye fanáticamente a los corruptos produce vergüenza. Un sonrojo que se extiende más allá de nuestras fronteras. Supone una puñalada trapera a lo construido hasta ahora con mayor o menor acierto, abocando a un desprestigio de la clase política sin precedentes en el período democrático. Cuando no se denuncian desde dentro las incompatibilidades e incumplimientos por el pisoteo compulsivo de los principios defendidos históricamente, andamos por muy mala senda. La credibilidad está bajo mínimos.

También es constatable que la talla de los líderes en ejercicio, tanto de la izquierda como del centro derecha, no puede ser comparable a la que tuvieron los responsables de las riendas políticas en los primeros veinticinco años de nuestra democracia; tanto a escala nacional como autonómica. Las discrepancias se debatían de otra manera. Y aquí no caben nostalgias fuera de lugar. La dimensión y las formas no se parecían en nada a las que circulan. Como en casi todos los órdenes y ámbitos, los ciclos difieren y existen altibajos reales que nada tienen que ver con añoranzas extemporáneas o con frustraciones arraigadas. Pura realidad. El problema reside en no reconocer los escenarios y tragar lo que se eche. No se trata de pontificar al estilo manriqueño ni de caer en nostalgias absurdas, pero sí de ver las diferencias. El estilo y los niveles están a años luz. Por eso, sorprenden determinados apoyos que degradan los postulados defendidos en el tiempo.

Algunos temores, insuflados oportunistamente, difieren respecto a los propósitos y las opciones desde otras perspectivas. Claramente, escapan de la realidad. Hay actuaciones y cambios irreversibles sin marcha atrás, aunque sirvan de parapeto para la expansión de sospechosas descalificaciones sin base.

En fin, mal panorama y dudoso futuro.