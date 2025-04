Ubres públicas

En el siglo XIX ya tuvimos experiencias en la enseñanza que rechazaban la imposición ideológica. Sirva de recuerdo la Institución Libre de Enseñanza que se ... desarrolló en España durante 63 años (1876-1939), con una notable repercusión social por su enfrentamiento a los condicionantes oficialistas de carácter político y religioso.

Últimamente, abundan las algaradas restregando lo público venga o no a cuento. Y muy significativamente ante la aparición de inversiones a favor de la enseñanza privada. Empecemos por destacar que constitucionalmente, así como en los textos básicos de la Unión Europea, el ejercicio de determinadas libertades –entre ellas, la libertad de iniciativas inversoras que no vayan en detrimento del bienestar de la ciudadanía– constituye el fundamento, la razón de ser, de los móviles económicos, culturales y educacionales que enmarcan las pautas convivenciales de la sociedad.

Combatir estas libertades básicas equivale a entrar en una dinámica corrosiva para la convivencia. Muchos de los que viven anclados en el apoyo y en el usufructo sistemáticamente compulsivo de los fondos públicos se erigen en depredadores de las clases menos pudientes al detraer recursos que podrían destinarse con incuestionable motivación social a los más desfavorecidos que, en muchas ocasiones, se sitúan en los umbrales de la denominada 'pobreza severa'. En España, más del 8% de la población se encuentra en las simas de esa identificación, mientras que buena parte de familias con rentas disponibles muy superiores a la media española se aprovechan de las atenciones con recursos públicos con todas las implicaciones negativas en la redistribución del gasto que ese pillaje arrastra. Ese tipo de ciudadanos, en sus demagógicas exposiciones, obvian que la presencia de alumnos en centros privados no corresponde íntegramente a clases pudientes. Al contrario, abundan los padres que priorizan en sus gastos los factores inherentes a la educación por encima de otras preferencias en la cobertura de sus disponibilidades. En otro orden, tampoco conviene orillar que a mayor redistribución más alternativas y menos solapamientos. Pensar que no hay sitio para todos equivale a fomentar una tautología con pies de barro. No hace falta hilar mucho: los chiringuitos, por desgracia, han aparecido descaradamente desde estamentos y centros de máxima responsabilidad pública. Y puestos a escarbar: la incompetencia, el absentismo, los abusos autoritarios y los fraudes de todo tipo han llenado los canastos de las universidades públicas. Algunas facultades llevan más de setenta años bajo el monopolio ideológico de determinadas sectas. Entonces, ¿abrimos el melón?

La incompetencia, el absentismo, los abusos autoritarios y los fraudes de todo tipo han llenado los canastos de las universidades públicas

El miedo a la competencia facilita cerrar los ojos y potenciar el atropello desde estamentos consolidados en la impunidad y en la arbitrariedad. De ahí que las poltronas rectorales se erijan en controladores despóticos, desde la lejanía, venga o no a cuento. Otra vez, el centralismo en estado puro. Las distancias físicas permiten que hasta decisiones circunstanciales que afectan a la cotidianeidad se diligencien a expensas de las peticiones puntuales emanadas desde los núcleos demandantes y afectados. De esto saben incluso los delfines.

La actual polémica sobre la enseñanza privada, en general, ignora las carencias históricas del sector público que han tenido que ser cubiertas por la iniciativa privada. Salvo, la utilización de buenas dosis de demagogia, en estos momentos no existen motivos ni estrategias que tiendan a suplir la enseñanza pública. Insistir en esto es una descarada falsedad e incurrir en una actitud destinada a parroquianos manipulables. Sencillamente, deleznable. Las limitaciones inversoras y del gasto público, en general y en todo caso, estarían potenciadas por la detracción de disponibilidades crediticias canalizadas a otras prioridades y a clientelismos políticos coyunturales.

A estas alturas y en la UE, resulta casposo apelar a la lucha de clases que tuvo razón de ser con especial fundamento en el siglo XIX y parte del siglo XX. Hoy, huele a cloroformo.