No vinculante

Pablo Echenique no es palomica suelta. Aunque pintoresco, es la política española. Dice el portavoz que Unidas Podemos va a ir a todas las manifestaciones ... que convoque el movimiento feminista el 8-M. Y ya puede cantar misa la ministra de Sanidad, para la que «no ha lugar» a manifestaciones o concentraciones dada la alerta sanitaria. Pero vayamos a otros circos, que diría Victoria Abril. Al nombramiento de consejeros en RTVE. Un comité de sabios valoró a algunos de los que finalmente han sido nombrados consejeros y le faltó ponerles orejas de burro. Claro que todo ese concurso fue un desastre (y menos mal que está la sabia, esta sí, Conchi Cascajosa), pero ya me dirán lo vinculante de la valoración. El CGPJ, en decisión unánime, ha censurado el borrador de 'la ley del solo sí es sí' (anda que el nombre mendrugo) y ha pedido al Ejecutivo cambios de calado. ¿Es vinculante lo que diga el CGPJ? Pues no. Harán lo que quieran, como siempre.

