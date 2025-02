Era la visita del Zaragoza el partido para respirar antes de medirse a los favoritos. Decidió Ziganda prescindir de Blanco Leschuk y meter a Rodri.

Un gran amigo siempre me recuerda todos los veranos que suena el delantero de turno, que lo importante no es que haya metido 20 goles el año anterior... «Jon, lo importante es que los meta cuando lo fichemos». Por eso siempre les tengo fe a los delanteros sin una gran carta de presentación, en lo que a números se refiere. Así llegaba el bueno de Gustavo, sin el aval del gol. Díez minutos en el derbi nos bastaron, a sabiendas de que no habría muchos bises del «funiculi funicula», para valorarlo más allá de sus cifras. La suplencia del argentino dejó al conjunto azul sin el abanderado de su juego.

Fiándolo todo a la inspiración de un Nahuel que se confunde mucho más que al inicio del curso, y a las apariciones de un Borja, que por mucho interés (y calidad) que ponga, no deja de ser un 10 a la izquierda. Con semejante panorama se jugaba a lo que quería el Zaragoza.

Pero el fútbol son momentos, en ese mismo instante que todos pedíamos cambios a gritos, y justo en el hábitat del «Tiburón», emergió Rodri Ríos entre la calamitosa defensa maña para materializar el 1-0. Se empeña el soriano en «mediapuntear» más de lo debido, se empeña el soriano en pensar que es mejor de lo que es. Se empeña el soriano en minimizar fuera del área, lo que genera por momentos en el área. Porque Rodri, de ti solo necesitamos tus goles. Tus goles para ganar...y volver a respirar.