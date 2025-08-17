Hemos vuelto

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jaime Clemente Hevia

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:24

El día que volvíamos a jugar en Primera División los termómetros de la ciudad rondaban los treinta y seis grados. No era una simple ola ... de calor, sino el fuego que desprendían las alas del ave fénix que había resucitado en el Carlos Tartiere. Allí, en una esquina del estadio, estuvo anidando convaleciente durante veinticuatro años. Hasta que hoy, quince de agosto de dos mil veinticinco, alzó el vuelo hacia el Estadio de la Cerámica para escoltar a los aficionados que se desplazarían hasta Villarreal a ver al Real Oviedo.

