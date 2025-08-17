El día que volvíamos a jugar en Primera División los termómetros de la ciudad rondaban los treinta y seis grados. No era una simple ola ... de calor, sino el fuego que desprendían las alas del ave fénix que había resucitado en el Carlos Tartiere. Allí, en una esquina del estadio, estuvo anidando convaleciente durante veinticuatro años. Hasta que hoy, quince de agosto de dos mil veinticinco, alzó el vuelo hacia el Estadio de la Cerámica para escoltar a los aficionados que se desplazarían hasta Villarreal a ver al Real Oviedo.

Muchos, entre los que me incluyo, hemos cumplido un sueño. Un sueño que en alguna ocasión llegamos a dar por imposible, pero que perseguimos con pasión y lealtad junto al equipo de nuestra ciudad. No ha sido un camino fácil y bien lo saben los mayores que estuvieron en la primera línea de batalla cuando intentaron sustituirnos por el ACF. Ellos son los que han sabido transmitirnos este sentimiento, esta identidad, esta manera de ser y de estar. Ellos nos han construido como oviedistas, pero nos han mejorado como personas. Y juntos hemos hecho realidad el sueño de ver, por primera vez, jugar al Real Oviedo en la élite del fútbol.

No me puedo olvidar de todos los oviedistas que, desgraciadamente, no te verán volver. En especial de Diamantino, Goyo, Marcos, Armando, Farpón, Recata, Pablo, Pelayo, Penedo padre, David y Carrio. Todos vosotros, que ansiabais este momento, estaréis presentes en cada gol, en cada cántico y en cada desplazamiento de esta temporada. Una temporada que será especial para el oviedismo, porque cada uno tendrá unas ausencias a las que llorar y recordar mirando al cielo. Disfrutemos de cada jornada por ellos e, igual que antaño, vayamos a muerte con los jugadores que defenderán el escudo del Real Oviedo. Hemos vuelto.