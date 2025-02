Xosé Bolado, Rosario de Acuña y Gijón

Comenta Compartir

Tras recibir la noticia del fallecimiento de Xosé Bolado (Oviedo, 1946-Madrid, 2021), siento que no hay tinta suficiente para dar cuenta del inmenso vacío que deja este amigo, maestro, poeta, escritor e investigador. La vinculación de Bolado con Gijón ha sido profunda e intensa. ... Fue profesor en el instituto de La Calzada, presidente del Ateneo Obrero, pionero en el estudio y la recuperación de obra de Rosario de Acuña (1851-1923) y editor de los cinco volúmenes de las obras reunidas de esta escritora, feminista y librepensadora afincada en Gijón desde 1909, antigua propietaria de la casa en la senda del Cervigón. Conocí a Bolado a principios de los ochenta cuando él era maestro y yo estudiaba en el instituto Padre Feijoo. Nunca me dio clase pero mis amigas hablaban maravillas de sus cursos de literatura. Mi antiguo compañero de instituto, Francisco Borge, profesor de Literatura Inglesa en la Universidad de Oviedo, me habla de su porte de caballero, su magnetismo e ironía sutil. Yo recuerdo la elegancia y serenidad de sus gestos cuando llegaba al instituto por la mañana con su bastón. Xosé era un amante de la literatura y un maestro que fomentaba el pensamiento crítico, hacía disfrutar los libros, evaluaba comentarios y trabajos en vez de favorecer la memorización y los exámenes. No era un profesor al uso de entonces y sus enseñanzas inspiraron a multitud de hijos de obreros de La Calzada que aprendieron con él a amar la literatura. A pesar de perderme sus legendarias clases en el Feijoo, el destino me recompensó al coincidir con él años más tarde en una charla sobre Rosario Acuña que impartió en la Biblioteca Jovellanos a mediados de los noventa. Cuando algunas asistentes preguntaron dónde podían encontrar las obras de Rosario, aventuré que tenía fotocopias de algunos textos y, en ese momento, Xosé convirtió su ponencia en un coloquio, sugiriendo que yo -una estudiante universitaria entonces- debería estar en la mesa también. Ese talante democrático y antielitista era algo fuera de lo común y nunca olvidé ese gesto suyo. Leo ahora una dedicatoria en la que describe a Rosario como «auténtico estímulo de resistencia contra la ignorancia» y pienso que Xosé era un albacea del legado pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza.

Desde aquella tarde en la biblioteca hemos seguido vinculados por nuestra admiración hacia Acuña. Si hoy conocemos a esta autora es gracias a la labor de estudio y compilación de Xosé Bolado durante tres décadas. Su vocación constante fue promover nuevas investigaciones con un espíritu de compañerismo y trabajo en equipo. Recuerdo su dedicación y gentileza al enviarme textos y documentos y un café que tomamos en la Plazuela mientras fantaseábamos sobre la posibilidad de que un día apareciesen las memorias inéditas de Rosario. Releo ahora sus correos electrónicos y rememoro conversaciones sobre los retornos veraniegos a la villa, la donación del archivo de Acuña al Ayuntamiento, la poesía de Emily Dickinson, la belleza del asturiano y los versos de Acuña dedicados a Asturias en la Colina del Cuervo. Poeta en asturiano y castellano, rescato de mi biblioteca su obra 'La bona intención' y revivo el entusiasmo de recibir el regalo de sus versos bilingües al otro lado del Atlántico. Sus palabras adquieren hoy un sentido nuevo, rememoro el nudo en el estómago al leer un poema donde una madre encontraba bajo un mueble una onza de chocolate mordida por el hijo ya fallecido, de la misma forma que hoy me reencuentro con Xosé a través de sus textos. Vuelvo a su poema 'El puente colgante', una reflexión sobre la niñez, el miedo y el paso del tiempo: «Davezu suañu dende la otra oriella. Al borde, nun soi pa volver a casa» y quiero imaginar que Xosé ha cruzado el puente hasta una orilla luminosa donde la tierra no pesa.

