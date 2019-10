13.182 mayores del municipio viven en situación de soledad y con enfermedades Ana Barbosa y Juan Manuel Siñeriz, durante la presentación del estudio de los mayores. / PABLO LORENZANA El Palacio de Congresos acoge la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores con un ciclo de actividades de sensibilización A. ARCE OVIEDO. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:32

Uno de cada cuatro ovetenses tiene más de 65 años. En total, más de 55.000 personas mayores habitan el municipio y, de ellos, 13.182, el 25%, viven en situación de soledad y con algún tipo de enfermedad crónica o problemas de movilidad. Pero la cosa no acaba ahí. De estos, el 30% afirman que no ven a sus familiares tanto como quisieran y el 5% que no los ven nunca. Esos son, entre otros muchos, los crudos resultados del estudio de la situación de las personas de la tercera edad en Oviedo, realizado por la empresa Sondaxe SL a encargo de la concejalía de Servicios Sociales, que se presentó ayer en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) del edificio Calatrava con motivo de la celebración del I Día Internacional de las Personas Mayores en la capital del Principado de Asturias. Una de las muchas actividades que coparon la jornada, destinadas a sensibilizar a la población en materia de cuidados y buen trato a la tercera edad.

De presentar el estudio se encargaron la directora técnica de Sondaxe, Ana Barbosa; y el jefe de servicio de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Juan Manuel Siñeriz. Un documento basado en el testimonio de 3.300 ancianos del municipio, entrevistados para este fin.

En ese sentido, explicó Barbosa, «las mujeres son el colectivo más desfavorecido. Tienen unos medios económicos muy pobres, en su mayoría, debido a que muchas de ellas no trabajaron a lo largo de su vida y solo les ha quedado una pensión no contributiva». Y es que, según los datos, de esos 13.182 personas mayores de setenta años en situación de soledad, 10.093 son mujeres.

Pero el de los mayores es un reto 'ad futurum', anticipó la directora técnica encargada de la redacción del estudio. Según los datos estimados, para el año 2033, la población de Oviedo habrá descendido hasta en 4.000 personas, pero ascendido el número de ancianos, con 14.000 mayores más. Por eso, expuso, y a medida que la población crezca, «la asistencia domiciliaria demandada a los Servicios Sociales será mucho mayor».

Además, el documento contiene un catálogo de necesidades, fruto de las demandas de los encuestados. Entre ellas, destacan la «urgencia de hacer de la población mayor un colectivo más visible», facilitar los trámites administrativos para el acceso a la asistencia a domicilio y otros servicios municipales, el acondicionamiento de los bancos en el casco urbano, la ampliación de la duración de los semáforos o la rehabilitación de aceras con baldosines rotos.

Después, y con la compañía del nutrido grupo de asistentes, la jornada continuó con una visita a los stands informativos sobre programas de voluntariado y recursos sociales, y las actividades de los centros sociales, «uno de los grandes pilares para revertir la situación de soledad».