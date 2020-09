2.000 euros por un informe sobre un accidente de tráfico

Los socialistas no solo denuncia la falta de justicia fiscal de la propuesta del bipartito, también encuentran cosas raras y sin sentido. Por ejemplo, la introducción de un nuevo epígrafe por el que se cobrarán casi 2.000 euros (1.956) por los informes de reconstrucción de accidentes con personas heridas, o 1.291 si no hay lesionados y es solo una colisión entre vehículos. El concejal del PSOE, Ricardo Fernández, consideró la medida «una barbaridad». Recordó que la mayoría de reconstrucciones de accidentes con el programa informático 'Pc-Crash' se hacen a instancia de los juzgados o para las diligencias propias de investigación de la Policía Local en un siniestro dado. «Parece que la imposición tiene una finalidad disuasoria, no creo que queramos entrar a competir con otros peritos», expuso. Su grupo propondrá que se suprima y que solo se cobre por la copia de los documentos como hasta ahora. Recordó que el programa informático fue adquirido en 2017 por unos 5.000 euros, por lo que a pesar del estudio económico que justifica la propuesta, con «un par de peticiones estaría amortizado».

No es la única cuestión que llama la atención de Fernández. Dentro de las tasas por los servicios de Bomberos, el equipo de gobierno pretende modificar la redacción de un par de epígrafes para gravar con 100 euros «la neutralización o rescate de animales (mascotas y otros animales domésticos, avispas, abejas,...), a excepción del avispón asiático (Vespa velutina nigrithorax)». Fernández recordó que el Pleno aprobó el pasado mandato una redacción distinta que, sin embargo, luego no se llevó al texto publicado en el BOPA, en la que se distinguía entre animales domésticos o con un rendimiento económico y aquellos que no. «Lo que permitía que no se cobrase por las avispas en general y no solo por la velutina», señaló. «No parece de sentido común que los vecinos tengan que andar distinguiendo familias de avispas».

Disciplina más dura

Los socialistas también rechazan la propuesta de la sección de Gestión de Tributos para eliminar de las tasas los procedimientos de disciplina Urbanística, por entender que, en su caso, han de ser objeto de sanciones pero no de una tasa. «No entendemos por qué se pretende cambiar algo que funciona perfectamente y se pretende reducir a un régimen sancionador», expuso el portavoz socialista.