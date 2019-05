20.000 firmas para mejorar los accesos del zoo El Bosque Gonzalo Rubio, ayer, en la nueva entrega de firmas. / A. PIÑA Gonzalo Rubio advierte que si el Ayuntamiento no actúa, buscará «una nueva parcela» para trasladarse a Gijón o en Siero A. ARCE / C. PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 22 mayo 2019, 01:44

El responsable del núcleo zoológico El Bosque de San Esteban de las Cruces, Gonzalo Rubio, entregó ayer una nueva remesa de firmas en el registro municipal de la calle Quintana para exigir la mejora de los accesos a la instalación. En total, 5.000 rúbricas que se suman a las 15.000 que ya han logrado reunir durante los últimos años para pedir que se ensanche la carretera de entrada a las instalaciones.

«Llevamos solicitando la mejora de los accesos muchos años, pero nos tienen olvidados. No mantienen limpio el acceso, desbrozan en septiembre, teniendo que desbrozar nosotros mismos otras dos veces más al año y tampoco quieren hacer apartaderos para posibilitar el cruce de dos vehículos», denunció el responsable del zoológico, que tachó de «pasiva» la conducta del Consistorio.

En ese sentido, Rubio advirtió al Ayuntamiento de que «si no actúa de una vez, buscaremos una parcela para trasladarnos en Gijón o en Siero. No cerraremos las puertas si en otros municipios se interesan», anticipó. Y concluyó afirmando que «es lamentable que los políticos no se involucren con unas instalaciones como las nuestras, únicas en Oviedo» y generadoras de turismo, clamó.