25N en Oviedo: casi 40 actividades para poner el foco en la «violencia silenciosa y cultural» contra las mujeres

El Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una nueva campaña de concienciación con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Bajo el lema 'Un futuro sin violencia' ha diseñado un programa que engloba 37 actividades a desarrollar este trimestre, con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad ovetense sobre un tema que sigue arrojando cifras devastadoras.

La concejala de Políticas Sociales, María Velasco, recordó que, desde que se iniciaron los registros en el año 2003, la violencia de género se ha cobrado la vida de 1.326 mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas. Una sangría que no cesa. «A lo largo de este año 2025 en España hemos de lamentar 28 víctimas mortales, tres de ellas en Asturias», apuntó valiéndose de datos facilitados por el Ministerio de Igualdad a fecha de septiembre del 2025.

Centrándose en Oviedo, la edil detalló que «el número de mujeres que han tenido o han utilizado los servicios de asistencias municipales son muy importantes, 839 al área jurídica, 406 desde el área de psicología y 154 mujeres y 107 menores en la Casa de acogida» –estos últimos en 2024–.

«No podemos dejar de hacer visibles los problemas de la violencia y sus devastadoras consecuencias», afirmó tras desplegar los datos.

La campaña de este año pone el foco en la «violencia silenciosa y cultural», aquella que, de forma sutil, «se enraíza en las normas sociales y culturales que normalizan el control y la sumisión». El objetivo, por tanto, es «identificar esas raíces para trabajar y sembrar unas nuevas basadas en el respeto, la justicia, la seguridad y la igualdad».

Con el objeto de fortalecer estas raíces han diseñado un programa con casi 40 actividades organizadas desde diferentes áreas municipales, políticas sociales, centros sociales, educación, juventud, deportes, economía, transformación digital.

Las actividades se dirigen tanto a menores y jóvenes como a la sociedad en general, e incluyen talleres de sensibilización en centros sociales, una exposición fotográfica titulada 'Ellas deciden en Honduras', un concierto conmemorativo a cargo de la banda de la Escuela de Música o un taller de poesía. En el ámbito deportivo y de la salud, habrá una marcha nórdica y una ruta de los 10.000 pasos, cuyas inscripciones se abrirán mañana, además de un taller de autodefensa femenina, entre numerosas actividades hasta final de año.

El 25N Oviedo reconocerá al Centro Municipal de la Mujer y a la Red de Casas de Acogida El acto central de la campaña se llevará a cabo el día 25 de noviembre, en el salón de plenos del Ayuntamiento. «Haremos un reconocimiento a la lucha contra la violencia de género llevada a cabo por instituciones, entidades, organismos o particulares que destacan o destaquen por su implicación y su compromiso. Y en esta ocasión queremos reconocer la gran labor llevada a cabo por el Centro Municipal de la Mujer del municipio de Oviedo y la Red de Casas de Acogida Autonómica», avanzó la edil de Políticas Sociales, María Velasco. En 1999, «Oviedo abrió el Centro de Atención Integral a las Mujeres, un centro pionero y el primero en la región. Este centro tuvo como objetivo centralizar y coordinar las acciones municipales en materia de igualdad de violencia de género y ofrecer programas y servicios adaptados a las necesidades de las mujeres». De la Red de Casas de Acogida, nacida en 2002, apuntó que está formada por un conjunto de viviendas y de pisos tutelados para la atención integral de las víctimas de violencia de género. Tras incidir en que «Oviedo trabaja por un futuro sin violencia», invitó «a toda la sociedad a que participe en estas actividades. Cada paso que demos es un avance hacia la erradicación de la violencia de género, un camino que requiere del compromiso de todos y de todas. Juntos y juntas podremos construir nuestras relaciones basadas en el respeto y en la igualdad».