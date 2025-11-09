El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El Ayuntamiento de Oviedo. E. C.

Más de 400.000 euros de primas a funcionarios de Oviedo, pendientes de una posible devolución al Ayuntamiento

Intervención General pone el foco sobre los premios de jubilación recibidos por los trabajadores retirados entre 2022 y 2024

A. Arce

Oviedo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

La Intervención General del Ayuntamiento de Oviedo ha emitido un informe en el que abre la puerta a la devolución de 414.074 euros ... que habían sido abonados en concepto de premios y primas de jubilación entre 2022 y 2024 al personal funcionario del Consistorio. El documento, al que ha tenido acceso este diario, concluye que la mayor parte de esas cantidades carecen de cobertura legal según la doctrina actual del Tribunal Supremo. En total, se analizaron más de un centenar de expedientes de jubilación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  2. 2 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  5. 5 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  6. 6 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  7. 7 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  8. 8

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  9. 9 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  10. 10 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Más de 400.000 euros de primas a funcionarios de Oviedo, pendientes de una posible devolución al Ayuntamiento

Más de 400.000 euros de primas a funcionarios de Oviedo, pendientes de una posible devolución al Ayuntamiento