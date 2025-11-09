Más de 400.000 euros de primas a funcionarios de Oviedo, pendientes de una posible devolución al Ayuntamiento

La Intervención General del Ayuntamiento de Oviedo ha emitido un informe en el que abre la puerta a la devolución de 414.074 euros ... que habían sido abonados en concepto de premios y primas de jubilación entre 2022 y 2024 al personal funcionario del Consistorio. El documento, al que ha tenido acceso este diario, concluye que la mayor parte de esas cantidades carecen de cobertura legal según la doctrina actual del Tribunal Supremo. En total, se analizaron más de un centenar de expedientes de jubilación.

El servicio, eso sí, distingue entre el tratamiento jurídico aplicable al personal funcionario y al laboral. Para los funcionarios, recuerda que el TS considera que los premios de jubilación tienen naturaleza retributiva y solo pueden reconocerse por norma con rango de ley. Por el contrario, el informe precisa que en el caso del personal laboral estos incentivos se entienden como mejoras voluntarias de la Seguridad Social, y por tanto resultan válidos si están contemplados en el convenio colectivo.

Durante los tres ejercicios revisados, el Ayuntamiento abonó un total de 502.518 euros en premios y primas de jubilación. De esa cifra, 411.076 euros corresponden al personal funcionario y 91.442 al personal laboral. Intervención considera «ilegales» los pagos realizados a los primeros y recomienda iniciar el procedimiento de reintegro. También detectó un caso concreto del personal laboral en el que se propone la devolución de 2.997 euros al haberse concedido el premio tras una jubilación producida antes de la entrada en vigor de la modificación legal de 2022.

Además de las medidas económicas, Intervención insta al Ayuntamiento a revisar el acuerdo regulador de condiciones de trabajo, donde se contemplan actualmente estos premios con el fin de adecuarlo a la normativa y jurisprudencia vigentes. El documento advierte que mantener esta práctica supondría nuevos pagos irregulares y posibles responsabilidades financieras.