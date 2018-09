800.000 euros para renovar la tubería de Cuyences, la obra que solo puede hacerse ahora Una imagen de la reparación de urgencia de las conducciones tras una de las roturas en 2012. / M.ROJAS El plazo para presentar ofertas al contrato, que prevé cuatro meses de tajo aprovechando la época más lluviosa, concluye mañana G. D. -R. OVIEDO. Lunes, 24 septiembre 2018, 02:04

Para la obra civil las lluvias son un problema. Causan inestabilidad en taludes, dificultan excavaciones, encarecen el movimiento de tierras o impiden asfaltar, para la que pretende hacer el Ayuntamiento en Cuyences, en cambio, son imprescindibles: de iniciarse en otra estación se pondría en riesgo el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. Se trata de una operación sencilla -cambiar una tubería- llena de complejidades. Las pendientes, los malos accesos y, sobre todo, la inestabilidad de la ladera en la que hay que trabajar dificultan la tarea, licitada en casi 800.000 euros, la segunda mayor obra pública de todo el mandato tras las de la renovación e impermeabilización de la losa de la plaza de los Ferroviarios.

La futura contratista deberá sustituir la actual tubería de fibrocemento de 700 milímetros que baja del depósito a la red de aguas de la ciudad, por otra de fundición dúctil con el mismo diámetro nominal siguiendo un nuevo trazado y la colocación de un ramal de 300 milímetros adicional. No parece complicado, pero la memoria del proyecto habla directamente de que los trabajos afectan «a la zona de peligro para las viviendas del núcleo de Cuyences Sur».

El problema, causado por la obsolescencia de la tubería original, se ha visto seriamente agravado por la inestabilidad de la ladera que baja del Naranco. De ahí que el proyecto busque un nuevo trazado para esquivar lo peor de la lengua de tierra que forma la vaguada del arroyo de Cuyences. La situación ha causado continuos problemas de inundaciones y corrimientos de terrenos en la zona. Según los técnicos, la renovación de la tubería debería poner fin a las afecciones y problemas que se han venido repitiendo en los últimos años. Como en 2012, con dos reventones seguidos de la conducción que causaron daños en media docena de propiedades y obligaron a realizar obras de emergencia. Dos años después, el Ayuntamiento colocó unas nuevas válvulas al pie del depósito para minimizar las inundaciones en caso de nuevas roturas de la conducción.

Solo ahora

Quedaba pendiente la otra parte del problema, que la tubería no se rompa y que sus fugas no contribuyan a la inestabilidad general del terreno, pero encajar la obra no es fácil. El abastecimiento de Oviedo viene de dos fuentes: del sistema del canal del Aramo-Los Alfilorios y del sistema del Alto Nalón de Cadasa. El depósito de Cuyences -de 10.000 metros cúbicos- es a donde llega el agua del consorcio.

En años normales, solo el 16% del agua que bebe la ciudad proviene de Cadasa a través de esa tubería a renovar de 700 milímetros. Es el mínimo previsto en el convenio, gastamos lo que ya tenemos pagado, pero lo importante no es el cuánto sino disponer de un segundo grifo si falla el primero. El año pasado la concesionaria del servicio tuvo que duplicar la compra de agua al consorcio regional ante la situación de sequía. La misma seca que obligó a aplazar las obras y más grave, por la falta de nieve del invierno, que la de el año hídrico anterior.

Este año, en cambio, Los Alfilorios rebosan con los excedentes del canal del Aramo. Con el pantano casi al cien por cien de su capacidad a día de hoy y con unas reservas un 35% superiores a las de la media de los últimos diez años, el abastecimiento está garantizado durante los cuatro meses que durarán las obras, aunque esas 16 semanas de otoño e invierno no sean tan lluviosas como deberían. Garantizado, pero no del todo. ¿Qué pasaría si fallase algo entre la presa y los depósitos de El Cristo?