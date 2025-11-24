Los abogados invitan a la ciudadanía a jurar o prometer la Constitución en Oviedo El Colegio abre sus puertas para homenajear a la Carta Magna el 3 de diciembre y el día 4 procederá al izado de la bandera de España

P. A. Oviedo Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:40 Comenta Compartir

El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo invita a la ciudadanía al acto de jura o promesa de la Constitución que celebrará el próximo 3 de diciembre, a las siete de la tarde, en la biblioteca de la sede colegial. Las personas interesadas en participar sólo tendrán que enviar un correo –constitucion2025@icaoviedo.es– indicando sus datos personales y un teléfono de contacto.

La institución que preside Antonio González-Busto como decano prepara un completo homenaje que proseguirá el 4 de diciembre, a las doce del mediodía, con el izado de la bandera de España en el patio de entrada del Colegio. A continuación, al igual que en años precedentes, habrá una lectura pública –protagonizada por diversas personalidades de la región– de la Constitución española en el salón de actos.

Premio Alicia Salcedo

Previamente, en el marco de la actividad cultural de la institución de los letrados, este jueves, 27 de noviembre, tendrá lugar la entrega del Premio a la Igualdad Alicia Salcedo, que ha recaído en la Asociación de Mujeres Juristas Themis por «sus 36 años de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, y su compromiso en el acompañamiento y asesoramiento a las mujeres en situación de desigualdad»; y en el abogado Adolfo Barreda, «por su coraje y valentía en la defensa de Nevenka Fernández, víctima de acoso sexual en el medio laboral».