Los ángeles del turno de oficio De izquierda a derecha, Luis González, Marisa Nevado, Laura María Riesco, Marcos González, Gloria Taboada, Millán Fernández y María Escanciano posan en las escaleras de la sede del Colegio de Abogados de Oviedo. / ÁLEX PIÑA Un total de 1.166 abogados ovetenses conforman el servicio de asesoramiento legal que gestiona el colegio. La mayoría apela a la «vocación» para justificar una labor que permite que la justicia sea «para todos» independientemente de los medios económicos de los que se dispongan CECILIA PÉREZ Miércoles, 5 diciembre 2018, 12:11

Cuando a un abogado que ejerce dentro del turno de oficio se le pregunta por qué lo hace, siempre dará esta respuesta: por vocación. Así lo corroboran estos siete de los 1.116 profesionales de la abogacía que conforman el turno de oficio de Oviedo y que gestiona el Colegio de Abogados de la capital asturiana. «Es básico ayudar a los que no tienen medios económicos para acceder a la justicia», apunta María Escanciano.

Lleva en el turno de oficio desde 2003 y tiene muy claro que «no lo dejaría salvo que me echaran». Tal es la convicción que tiene en lo que hace que llegó a rechazar una oferta muy interesante para trabajar en un despacho porque no podía compaginarlo con el turno de oficio. «Me ofrecieron mejores condiciones económicas, pero les dije que no».

Decir que no a una mejora laboral es complejo de encajar, pero Escanciano asegura que en el turno de oficio se está por otros motivos que nada tienen que ver con lo económico. «Es una labor humanitaria», asegura. Visión que comparte su compañero Millán Fernández. «Todos queremos seguir en el turno porque es un servicio público y social», para añadir a renglón seguido que «por el dinero que nos pagan ejercemos más de voluntarios que de abogados, pero es un servicio que tenemos que dar. Todo el mundo tiene derecho al acceso a la justicia».

La cuestión monetaria es un lastre que arrastran los letrados de este servicio desde siempre. «Nosotros tiramos de nuestro amor propio como profesionales que somos. Hacemos bien nuestro trabajo se cobre lo que se cobre», insiste Millán Fernández.

Por un procedimiento penal ordinario reciben una media de 200 euros. «Sin nocturnidad, peligrosidad, transporte ni fotocopias», apunta Marisa Nevado. Es la veterana del equipo. Lleva veinte años ejerciendo en el turno de oficio y ha visto y hecho de todo. «Tengo a clientes adoptados», ríe. Cuenta que a veces es imposible desligar el tema profesional del personal y, en muchas ocasiones, los casos acaban en casa, de forma literal. «En una ocasión me quedé al cuidado de la hija de una clienta a la que atendí por un caso de violencia de género. A la mujer la tuvieron que ingresar en el hospital y la niña no tenía con quien quedarse, así que me la llevé para mi casa. Se ha hecho amiga de mi hija», relata.

Anécdotas como estas abundan. «Un cliente se quedó solo y desamparado. No tenía a nadie. Un día lo tuvieron que ingresar en el hospital y acabé yendo yo a visitarle. Primero lo hice como abogado suyo que era, pero luego ya lo hice como amigo. Nunca olvidaré cómo me lo agradeció», cuenta Marcos González, que lleva tres años ejerciendo en el turno de oficio, compatibilizándolo con su trabajo en otro despacho.

No es el único. Todos los abogados del turno o tienen despacho propio o trabajan en uno y todos coinciden en que participar en este servicio te abre muchas posibilidades tanto profesionales como personales. «Yo llevo dos años con despacho propio y, desde que estoy en el turno de oficio, ha cambiado radicalmente. Pasé de dos casos al mes a tener trabajo constante y coger experiencia». Lo cuenta Laura María Riesco. Ha sido la última en llegar de este grupo. Lleva nueve meses dentro y ya se ha recorrido 18.500 kilómetros como abogada del turno de oficio.

El partido judicial del turno de Oviedo abarca toda Asturias, a excepción de Gijón y Villaviciosa. El coche se convierte, por tanto, en un bien necesario. Bien lo sabe Gloria Taboada. Es la presidenta de la Agrupación de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Oviedo. Es la nota discordante de esta radiografía del turno de oficio: no pertenece a él. «Puede parecer banal, pero no me he apuntado porque no tengo coche. Si me llaman para prestar un servicio en Oviedo no tendría problemas, pero si tengo que ir más lejos, sí», explica.

Para muestra, un botón. Laura María Riesco cuenta cómo en una ocasión la llamaron desde Cangas del Narcea. «Estuve desde las ocho y media de la mañana a las cuatro y media de la tarde. Cuando acabé y regresé a Oviedo, de nuevo me volvieron a llamar, y tuve que volver». Gasto de gasolina, gasto de coche y gasto de tiempo. «Muchas veces llegamos a perder dinero», apunta su compañera Marisa Nevado.

Justicia gratuita

«Mucho de nuestro dinero se nos va en fotocopias. En una causa grande puedes gastarte unos cien euros, porque no se digitaliza nada», cuenta Luis González. A lo que hay que añadir que, si el caso que ocupa al letrado de oficio se prolonga mucho en el tiempo, «tienes que parar tu despacho para dedicarte a ese cliente», expone. Con el riesgo, además, de no cobrar por el servicio.

En este sentido, explican que hay que diferenciar entre el turno de oficio y el servicio de justicia gratuita. Hay clientes que sí tienen poder adquisitivo para pagarse un abogado particular, pero por circunstancias acaban con uno de oficio. Bien porque en ese momento no conocen a ningún profesional o porque simplemente no quieren un abogado, pero por el propio principio de derecho a la defensa se le asigna uno de oficio. En estos casos, al cliente siempre se le avisa que deberá pagar por los servicios prestados «pero es lo primero que se les olvida», ironiza Riesco.

El ejemplo de ello lo cuenta Marisa Nevado. «Un cliente me comentó que tenía 800.000 euros en la cuenta y le informé que, en este caso, no tenía derecho a la justicia gratuita. Pero tuve que acabar tramitando su caso como usuario de este servicio, aunque al final se lo denegaron. El problema radica en que se tiene la creencia que el turno de oficio es gratuito, tengas o no dinero, y no es así». Para Millán Fernández en el trasfondo de todo esto está que «los hay que desprecian nuestro trabajo porque somos del turno de oficio y asocian a que estamos menos preparados». Argumento que molesta especialmente a su compañero Marcos González. «No somos un cajón de experimentos. Que no se tenga la creencia de que tenemos menos experiencia profesional».

Un mito que se destierra conociendo que, para acceder al turno de oficio, primero se tiene que haber ejercido como abogado durante tres años, pasar un curso obligatorio de deontología, además de un curso específico de derecho Penal, Civil, Administrativo y Laboral, a los que hay que sumar los de Violencia de Género, Extranjería, Menores y Penitenciario, si se quiere ejercer en estos cuatro últimos servicios.

Es el caso de María Martín, responsable del turno de oficio de Violencia de Género. Un turno complejo para el que se necesita «mucha empatía con la víctima», porque en estos casos, dice Martín, no solo basta con ser un buen profesional «hay que lograr generar confianza en la víctima» y «entender en qué papel se encuentran para poder hacer bien nuestro trabajo».

Un trabajo por el que los abogados de oficio reclaman más reconocimiento profesional, porque «muchas veces se nos minusvalora, cuando la realidad es que hacemos una labor ejemplar veinticuatro horas al día, 365 días al año», reivindica María Martín en nombre de todos los letrados que conforman el Turno de Oficio de Oviedo.