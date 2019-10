«El abrazo de la gente es lo que más te satisface» Jueves, 3 octubre 2019, 01:53

En el caso de Fabián Velarde puede que se cumpla eso de que no hay dos sin tres. Agente de la Brigada Móvil de la Policía Nacional, ayer fue condecorado al mérito policial por rescatar a cinco miembros de una familia de holandeses que se estaban ahogando este verano en la playa de Xagó. El año pasado también recibió el reconocimiento de sus compañeros por salvar a una joven de 16 años que sufrió un desvanecimiento en el ferry que cubría la línea Denia, Ibiza, Palma de Mallorca. Este verano volvió a ser el protagonista de una hazaña heroica. «Estábamos surfeando un amigo y yo en Xagó cuando vimos que una socorrista entraba con la tabla. Nos fijamos que al fondo había un grupo de personas ahogándose y no lo dudamos. Nos lanzamos y llegamos a ellos. Logramos sacarlos a todos», recordó. Una acción que por segundo año consecutivo le ha valido el reconocimiento al mérito policial. «El premio me lo dan a mí pero también es merecido por los socorristas que no siempre trabajan con los mejores medios», señaló para añadir a renglón seguido que «lo que te satisface de todo esto son los abrazos de la gente en el mismo momento que salvas una vida».