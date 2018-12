«Abrir un domingo en estas fechas es fundamental, si no abres, no vendes»

Sin agobios, sin prisas y disfrutando de la ciudad más que de las tiendas. Así se puede resumir el primer domingo previo a las navidades en el que la mayoría de los comercios ovetenses, y por supuesto las grandes cadenas y superficies comerciales, abrieron sus puertas para facilitar las compras festivas de estos días. Las de última hora antes de Nochebuena y Navidad y las más previsoras de cara al resto de días. Un domingo, eso sí, en el que los comerciantes han coincidido al cien por cien que había que abrir persiana sí o sí. «Nosotras como trabajadoras sabemos que la Navidad es una campaña importante y tenemos muy claro que cada día hay que dar más opciones al cliente», explicó Estela Simón, encargada de un comercio de perfumería y droguería en la calle Fruela.

Abrir un domingo en plenas fiestas de Navidad ya no se considera una opción, sino una obligación. «Es la campaña más fuerte en un porcentaje muy importante y la gente sigue dejando todo para última hora porque sabe que estas fechas siempre va a haber un comercio abierto».

Para muestra un botón. Alaín Ruiz es de los que apuró el domingo para rematar las compras de Papá Noel. «Por trabajo lo dejé para última hora», se justificó a la vez que reconoció que en «circunstancias excepcionales» está «muy bien» que las tiendas abran los domingos, aunque, a renglón seguido, añadió que «el resto del año no lo veo tan claro».

Muy cerca de la calle Fruela, el mercado de El Fontán también abrió sus puertas. No todos los puestos pero los que lo hicieron estuvieron a pie de cañón. Un domingo en el que vender no fue su principal objetivo por extraño que parezca. «La gente más que a comprar viene a vernos y nosotros aprovechamos para darnos publicidad», argumentó Joaquín Santurio, que regenta un puesto de elaboración de embutidos y productos cárnicos. Este comerciante al que más que carnicero le gusta que le llamen 'su elaborador' tiene una visión muy particular de las aperturas dominicales. «Noto que hablo más con la gente de mis productos que un día por semana. Me gusta vender en domingo porque la gente tiene más tiempo, deja el estrés en casa», explicó. Y esto para este comerciante de El Fontán es una buena política de marketing y publicidad para su negocio.

Misma visión comparte su vecina de mercado. Ana Belén Rico aseguró, desde su puesto de pescadería, que «este domingo aprovechamos para coger pedidos para mañana, más que para venta porque un domingo no se vende igual que por semana».

En cambio, ya fuera de El Fontán, Juan Miravalles mostró su satisfacción de haber abierto ayer la librería en la que trabaja en la calle Doctor Casal. «Un domingo en estas fechas es fundamental porque dependemos de lo que vendemos y si no estamos abiertos no se vende». Argumento contundente que también defendió Elena Granda desde su tienda de ropa, en la misma calle. «Este año las ventas han mejorado mucho respecto al año pasado» y la explicación la encuentra en que Papá Noel pisa ya tan fuerte como los Reyes Magos.