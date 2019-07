«En absoluto renunciamos a cambiar la entrada a Oviedo, pero hay cosas más importantes» Benigno Runza, Ignacio Cuesta, Alfredo Canteli y Javier Martínez ante el nuevo autobús urbano. / PIÑA El alcalde insiste en que apuesta por soterrar el tráfico ante San Julián de los Prados, y evita hablar de un bulevar JUAN CARLOS ABAD / ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 27 julio 2019, 01:08

«No hay dinero, pero en absoluto renunciamos a cambiar la entrada de Oviedo. Lo haremos tan pronto como podamos porque es un asunto preferente aunque tenemos cosas más importantes». Con estas palabras el alcalde, Alfredo Canteli, defendió ayer el ajuste presupuestario que les obligó a eliminar la financiación del Bulevar de Santullano. El proyecto estrella del anterior equipo de gobierno, y que consiguió 10,3 millones de euros de los fondos europeos para estrategias urbanas sostenibles (Edusi), no se llevará por el momento a cabo por falta de financiación. Además, al alcalde no le gusta hablar de un bulevar.

Su idea, tal y como defiende desde que fue nombrado candidato por el Partido Popular, es «soterrar» el tráfico a la altura de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados para protegerla, agilizar la entrada a Oviedo por la autopista 'Y' y unir los barrios que llevan décadas separados por una autovía. «En campaña llevábamos este proyecto y trabajaremos para sacarlo adelante tan pronto como podamos», abundó ayer el regidor durante el recibimiento que hizo a los moteros embajadores de la campaña 'En la carretera, cerveza SIN' en la plaza del Ayuntamiento.

El proyecto del Bulevar es una de las actuaciones que se ha caído esta semana de la lista de inversiones. El nuevo equipo de gobierno ha tenido hacer un recorte de 32,8 millones para meter en cintura las cuentas de este año después de que se aprobasen con déficit y sobrepasando la regla de gasto.

Desde Somos defienden que la coalición Partido Popular y Ciudadanos se deja en el cajón «52 millones de euros» del remanente de tesorería. «El plan económico financiero que presentaron es idéntico al que dejó Rubén Rosón (el anterior responsable de Economía) y lo único que ha cambiado es que han eliminado la incorporación del suplemento de crédito que el concejal tenía planteada», reprobó esta semana Ana Taboada.

Canteli discrepa y tilda de «ficticio» el montante. «Esta cantidad es un préstamo que piden y no usan y automáticamente no se consolida como dinero», indicó acerca del crédito de 30 millones con el que se iban a financiar las obras en 2019. «El presupuesto entero está hecho una pena y no hay dinero para este año ni prácticamente para el que viene», afeó ayer el regidor popular, quien está deseando empezar a hacer mejoras en el municipio. «¡Qué más quisiéramos que empezar a cosas en Oviedo! No podemos y estamos agarrotados», lamentó.

La intención del regidor es que cuando los claros económicos vuelvan a asomar se recupere este proyecto de regeneración urbana de la antigua 'Y'. Por el momento, no está decidido si se convocará un nuevo concurso de ideas o si se solicitará a la UTE Bosque y Valle que remede el proyecto entregado. Lo único que dejó claro es que quiere hacer una «planificación» a futuro.

La intención de Canteli choca frontalmente con el proceso participativo que derivó en el concurso de ideas en el que se impusieron los arquitectos Eslava y Tejada. De igual modo, tiene difícil encaje en los contenidos temáticos del proyecto 'Conectando Oviedo 2016' -en el que está contenido el bulevar- y que fue, en conjunto, destinatario de los 10,3 millones de euros de fondos europeos.

Para el regidor, lo fundamental es soterrar el tráfico en los primeros «quinientos metros» de vía para proteger la iglesia perrománica y dejar todo gestionado para que a largo plazo se puedan seguir «uniendo barrios». «Vamos a trabajar en este sentido tan pronto como podamos. Soy un hombre de compromisos y voy a cumplir mi palabra. El enlace de los barrios lo hacemos para que a futuro se pueda continuar», anticipó.

Por otro lado, aseguró que a los técnicos municipales tampoco les convence la tercera versión del proyecto 'Bosque y Valle', porque «no cumple con los requisitos» exigidos en las bases. «Eso es lo que dicen los técnicos y no seré yo quien malmeta en este ámbito», remachó.

En la orilla contraria, Somos Oviedo lamentó ayer la idea de los populares. Su portavoz, Ana Taboada criticó la vuelta a las «losas y los hormigones» cargando, asimismo, contra la opción de «tunelar y hormigonar» la ciudad tanto en Santullano como en el monte Naranco.

En unas declaraciones a los medios, Taboada afirmó que el actual gobierno municipal renuncia a un proyecto «moderno», que cambia el modelo de ciudad, para instalar «una losa».

Reprochó, a continuación, que el concejal de Economía, Javier Cuesta, «se escuda» en cuestiones técnicas pero no en «informes» para «eludir llevar a cabo un proyecto financiado con fondos europeos y que coloca a Oviedo como una ciudad avanzada». Hizo referencia, asimismo, a una entrevista que el edil popular ofreció en estas páginas en la que advirtió que el diseño del bulevar incumplía los pliegos. Afirmaciones que para la portavoz de Somos eran una mera advertencia acerca de la «hoja de ruta» que «ocultaba» Cuesta sobre las intenciones del PP «y el gobierno bipartito».

«Además siempre se ha hablado del suelo de Ventanielles. Se hablaba de una ausencia de informe geotécnico -en el proyecto de Bosque y Valle- y ahora quieren tunelar, que no nos tomen el pelo a los ciudadanos», sentenció la edil Taboada.