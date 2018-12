Absueltos los ocho acusados de simular un accidente para cobrar el seguro

Los ocho acusados de haber provocado un accidente de coche en La Corredoria, en abril de 2013, para cobrar una indemnización por parte de una aseguradora han sido absueltos de todos los cargos. Se enfrentaban a una pena conjunta de quince años de prisión pero el juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo no ha encontrado «prueba alguna» para condenarles por los delitos de estafa y falsificación de documento mercantil que les imputaba la Fiscalía del Principado de Asturias.

Para decretar su absolución el juez no solo se basó en la falta de pruebas concluyentes sino que también tuvo en cuenta la petición ejercida por la defensa de uno de los procesados. El letrado Carlos Hernández pidió la nulidad de las escuchas telefónicas que dieron pie a este juicio al tratarse de una prueba relacionada con otra investigación independiente. La sentencia recoge que «la intervención telefónica no se obtuvo para investigar estos hechos» y no puede ser considerada «prueba válida».