«Se han acabado las justificaciones para tratar de frenar el Bulevar de Santullano» Del Páramo confía en la validez del proyecto y afirma que «quien quiera tirarlo abajo, lo estará haciendo con fines partidistas» ALBERTO ARCEJUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Jueves, 16 mayo 2019, 12:04

«Ya no caben justificaciones de ningún tipo para no seguir adelante con el proyecto del Bulevar, una necesidad básica para la ciudad, ratificado de una vez por todas». Así, tajante, y en declaraciones a este diario, se manifestó ayer el concejal de Urbanismo Ignacio Fernández del Páramo tras el visto bueno del responsable del contrato a la tercera versión del diseño del Bulevar de Santullano, entregada por la UTE 'Bosque y Valle'. A falta de que las áreas municipales de Infraestructuras, Parques y Jardines, Alumbrado o Tráfico también ratifiquen la propuesta, ajustada a los 18 millones de euros que exigen los pliegos, Del Páramo aseveró que «ya no hay nadie que pueda decir nada en contra de esta actuación urbanística». «Cualquier persona que quiera tirar abajo esto demostrará que lo estará haciendo a mala intención y pensando en un interés partidista, no general», sostuvo el concejal que indicó que «el proyecto cumple los pliegos de contratación; ahora tendrá que licitarse, es el siguiente paso».

No obstante, ese paso, el definitivo, aún está a la espera. El proceso de tramitación se alarga desde la primera versión entregada por la UTE el pasado verano. Aquella se iba hasta los 51 millones de euros e incluía la glorieta, negociada con el Principado, para el acceso al HUCA. La segunda, fue informada también en contra por los servicios municipales por no bajar al detalle de ejecución.

Primera versión El primer proyecto incluía la rotonda elevada para modificar los accesos al HUCA. Segunda versión Reducida, bajó de 51 a 23 millones de presupuesto pero los servicios municipales informaron en contra de esta propuesta. 18 millones Era el presupuesto dado en los pliegos de ejecución. La UTE Bosque y Valle deja fuera las mejoras necesarias para cumplir el precio.

Ahora, para Urbanismo, el documento «cumple los requisitos administrativos y técnicos», advierte el responsable, pero la última palabra tendrá que ser unánime. Por eso, el concejal de Interior, Iván Álvarez, urgió a Del Páramo a «informar y proponer, una vez sean redactados los informes de las distintas áreas» para «dar agilidad y solución», explicó, «a uno de los proyectos que más ilusión genera» en el Ayuntamiento de Oviedo. Según Álvarez, «la posición política de IU es de sobra conocida». Por eso, admitió, «seguimos trabajando para que el Bulevar de Santullano sea una realidad».

Cautos, recibieron la noticia los miembros de la plataforma Imagina un Bulevar, impulsora del proceso de transformación urbana de la antigua entrada a Oviedo por la autopista 'Y'. «Hace meses que venimos alertando del preocupante retraso acumulado. Son buenas noticias, pero ahora más que nunca el equipo de gobierno tiene que acelerar la marcha. El proyecto tiene que estar licitado antes de que termine el mandato», exigió uno de sus portavoces, Antonio González.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, busca, desde su posición de consenso, que «todos entendamos que el Bulevar de Santullano es necesario para la ciudad y que se solucionen los problemas técnicos para que se pueda iniciar la inversión cuanto antes». El presidente de la entidad cameral reclama que se solucionen las diferencias de criterio y y se apueste por la actuación para tener una entrada a la capital del Principado «propia del siglo XXI» y que se elimine la trinchera entre los barrios.

«Una venta de humo»

La oposición, no obstante, no se ha tomado el anuncio con una actitud tan positiva como los miembros del tripartito. Así, y en representación del Partido Popular, el edil conservador Gerardo Antuña cargó contra la gestión del equipo de gobierno al afirmar que desde Urbanismo se «está haciendo un recortable con esa primera versión del proyecto que no encajaba en el precio». A todas luces, recalcó, «una nueva venta de humo a once días de las elecciones», incidió. «¿A qué estamos jugando?», se preguntó. «Ni siquiera la oposición conoce esta nueva versión, solo a través de EL COMERCIO».

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Luis Pacho, señaló que «la gestión del tripartito con respecto al Bulevar ha sido desde el principio nefasta» y que «siempre hemos advertido de las irregularidades en el proyecto mientras el concejal de Urbanismo hacía oídos sordos». Además, el liberal auguró que «será el siguiente equipo de gobierno el que tenga que enfrentarse a una situación caótica», con un proyecto «millonario, ruinoso e insostenible» que no «ha acertado» a cumplir los pliegos hasta la tercera.