Acepta tres meses de cárcel el joven que blandía un cuchillo en El Palais

El hombre detenido el pasado lunes en El Palais por amenazar a los viandantes con un cuchillo de 25 centímetros y agredir a un agente de la Policía Nacional durante su detención, todo ello tras participar en una pelea grupal previamente, reconoció ayer los hechos que le imputaba la Fiscalía del Principado de Asturias y aceptó una condena de tres meses de prisión, el pago de una multa de 800 euros y una indemnización de 400 euros al agente que lesionó. El juicio rápido se celebró en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, en funciones de guardia.

Todo ocurrió sobre las 18.30 horas. El acusado, de veinte años, nacionalidad marroquí y sin permiso de residencia para vivir en España, se encontraba gritando en la calle Juan Manuel Sánchez-Ocaña Serrano mientras blandía un cuchillo de grandes dimensiones. Cuando los agentes acudieron al lugar, huyó a la carrera y se deshizo del arma blanca. Instantes después consiguieron alcanzarle en La Tenderina. Fue en ese momento cuando el joven arremetió contra uno de los funcionarios, lo tiró al suelo y se revolvió contra los demás cuando estos trataban de reducirlo.

El joven marroquí fue condenado por sendos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. No obstante, y la vista de que no tenía antecedentes previos, el Ministerio Fiscal no se opuso a la suspensión de la pena de prisión por un plazo de dos años. Algo condicionado, eso sí, al compromiso de pago de la responsabilidad civil en el tiempo máximo de ocho meses.