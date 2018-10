Los actos del 'Octubre Trans' concluirán con una concentración el sábado 20 Marisa Ponga y Janni Rozada ayer en la presentación. / ALEX PIÑA Roberta Marrero abrirá la programación este viernes con la presentación de 'We can be heroes' en el Palacio de Congresos SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Jueves, 11 octubre 2018, 02:30

El colectivo Transire y la Asociación Xega han convocado una concentración en la plaza del Ayuntamiento el próximo sábado 20 de octubre con motivo del Día Internacional de Acción por la Despatologización. Con este acto de visibilización del colectivo transexual, y una fiesta por la noche en La Caja, se cerrará la programación del 'Octubre Trans', que arrancará mañana y que presentaron ayer la concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga, y la portavoz del colectivo Transire, Janni Rozada, en la sala de prensa municipal.

La primera actividad será este viernes, con Roberta Marrero, que presentará su último libro 'We can be heroes', a las seis de la tarde, en el Palacio de Congresos. En el mismo lugar y hora, al día siguiente, Elsa Ruiz hará reír al público con uno de sus monólogos. El domingo, a las 18.30 horas, habrá una mesa redonda en la librería Cambalache en la que se abordará la legislación transexual.

El objetivo de estas actividades, según indicaron en la presentación, es que el Principado agilice la tramitación de la Ley de Transexuales.