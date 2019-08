«Actuar aquí es diferente, como Oviedo ningún sitio» María Zapata. / MARIO ROJAS «Hemos escogido melodías muy veraniegas. No es música clásica pesada; es entretenido y pasa muy rápido» María Zapata Soprano ovetense IVÁN GARCÍA OVIEDO. Jueves, 8 agosto 2019, 01:46

María Zapata (Oviedo, 1987) actúa esta tarde, a las ocho en el Museo Arqueológico, junto al pianista Aurelio Virivay. Reconocida mundialmente con premios y becas, ha llevado su música por las salas de Italia, Estados Unidos, China o Corea. Pero para ella y su voz, que han cautivado incluso a Plácido Domingo, ningún escenario se compara con Oviedo, su casa.

-¿Qué supone volver a actuar en su ciudad?

-Me hace mucha ilusión porque hace que no canto en Oviedo mucho. Creo que desde 2014. Así que volver a casa siempre está bien.Resulta muy enriquecedor ir por todas partes y descubrir que, como en tu casa, en ningún lado. Cuando llegas a casa otra vez, es diferente.

-¿Le afecta tanto viaje y concierto?

-Tengo una crisis lingüística total porque mi chico es valenciano, habla valenciano y castellano. Yo castellano asturianizado y estamos todo el día hablando italiano así que imagínate (ríe).

-Empezó en piano pero le animaron al canto...

-Estudiaba piano con Purita de la Riva y cuando entré en el coro de la ópera le llamé la atención a Lola Arenas. Recuerdo que el director decía que yo tenía la voz muy pequeña, que tenía muy poca voz, porque yo siempre he sido muy tímida. Y fue Lola la que me dijo que me quedaba y con la que empecé a estudiar más en serio. Luego ya me fui a Madrid.

-¿Cuál es su rutina?

-Es una rutina no rutina. Un poco en función de lo que tienes y de cómo está el cuerpo haces la planificación. Estudiar sí que estudio todos los días porque si no... Pierdo la forma.

-¿Cómo se previene o se cuida la voz para no sufrir lesiones?

-Cada uno somos un mundo. Cuando estás con varios cantantes parece una casa de locos. A mí el frío o el aire acondicionado me van bien pero sí que llevo a rajatabla el sueño. Necesito dormir ocho horas, o nueve si puedo.

-¿Qué se puede esperar el público que acuda hoy al concierto?

-Hemos escogido melodías muy veraniegas. No es música clásica que se te puede hacer pesada; es entretenido y pasa muy rápido.