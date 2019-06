La acusación particular estudia pedir prisión provisional para el autor del atropello de Mamel El coche que conducía el autor del atropello mortal. / SEGURIDAD CIUDADANA Contempla la medida tras la reconstrucción policial del accidente, que revela que el conductor arrolló a la víctima a «63 kilómetros por hora» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 14 junio 2019, 02:12

El Juzgado de Instrucción número 1 dejó en libertad con cargos, el pasado 27 de mayo, al autor del atropello mortal de Mamel Castañón en la calle Argüelles. En su día, la Fiscalía del Principado de Asturias no solicitó su ingreso en prisión provisional al entender que no existía riesgo de fuga, de destrucción de pruebas ni de reiteración de conducta delictiva. Sin embargo, ahora la acusación particular que ejerce la familia de la víctima a través del abogado Jorge García, contempla solicitar para Iván G. G. su ingreso en prisión provisional hasta que se concrete la fecha del juicio. Si nada cambia durante la fase de instrucción, el acusado se enfrenta a un delito de homicidio imprudente, otro por conducción temeraria y un tercero por omisión del deber de socorro. «Una vez que hemos tenido acceso al atestado policial y a la reconstrucción del atropello nos planteamos solicitar para el acusado su ingreso en prisión preventiva», apuntó Jorge García.

La sección de Atestados de la Policía Local entregó este lunes al Juzgado de Instrucción número 1 las diligencias del atropello mortal. Según pudo conocer este diario, Iván G. G. accedió a la calle Argüelles con su vehículo, un Honda Civic azul, «a una velocidad de 87,80 kilómetros por hora». En el momento que impactó contra Mamel Castañón, a la altura del número 8 de la mencionada vía, lo hizo a «63,02 kilómetros por hora». La víctima salió despedida y se golpeó contra un semáforo.

La calle Argüelles está catalogada como zona 30, según recoge el propio atestado policial, por lo que en el momento del atropello, el conductor doblaba la velocidad permitida. Será una de las bazas con las que jugará la acusación particular para que prospere la causa penal contra el autor material del atropello.

Prueba de alcohol

Más complicado está que se admita la prueba de alcoholemia practicada al acusado tras su detención. Arrojó un resultado de más de 0,80 miligramos de alcohol por litro en aire espirado, triplicando la tasa permitida, pero no tiene validez legal porque se realizó seis horas más tarde del suceso.

En manos del Juzgado de Instrucción número 1 se encuentra todo el material vinculado a la investigación del atropello. Unos informes que incluyen la ubicación del vehículo y su conductor desde momentos antes al accidente hasta que fue detenido por la Policía Local cuando regresó a su domicilio en el barrio de Vallobín. Fue detenido el 26 de mayo a las nueve y media de la mañana, seis horas después de haber atropellado a Mamel Castañón y tras fugarse del lugar del suceso para continuar «de fiesta» en Colloto desde donde cogió un taxi para regresar a su domicilio. Allí le esperaba la Policía.