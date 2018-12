El acusado de masturbarse delante del colegio Gesta no asiste al juicio

Su defensa pidió la absolución pero la Fiscalía mantuvo su petición de nueve meses de prisión. El hombre acusado de masturbarse delante del colegio Gesta en septiembre de 2016 no se presentó ayer al juicio aunque el magistrado decidió celebrar la sesión, según informaron ayer fuentes del ministerio público. Esta era la segunda ocasión en la que se citaba a las partes por incomparecencia del procesado y le ley permite celebrar los vistas cuando la pena es menor a dos años. A lo largo de la sesión declararon como testigo las tres denunciantes y los dos agentes de la Policía Nacional que los detuvo y el abogado de la defensa, Diego Arbesú, apuntó que en ningún momento quedó demostrado que realizase esta acción ni que hubiese menores. «El hombre, durante las conversaciones que mantuve con él para preparar el juicio, admitió haber estado «sentado en el muro» pero no realizó esta acción, añadió. A pesar de este contacto, el letrado no tiene constancia de dónde se encuentra en la actualidad.