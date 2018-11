Una víctima de los acusados de asaltar 40 pisos se topó con ellos cuando salían de su casa Los cuatro acusados de robar en 40 viviendas durante el verano de 2017 ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia. / MARIO ROJAS La mujer no pudo en el juicio identificar a los procesados porque solo «los vi un segundo, empecé a gritar y me tapé la cara», declaró CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 27 noviembre 2018, 02:21

Llegó de vacaciones a su piso de la calle Avellanos, abrió la puerta y notó algo raro, la cerradura «estaba movida». Luego escuchó unos golpes fuertes e inmediatamente después observó a tres hombres salí atropelladamente de su casa. Solo acertó a taparse la boca y gritar. Este fue uno de los testimonios que ayer se escucharon en la tercera sesión de la vista que enjuicia a cuatro hombres, a los que la Fiscalía del Principado de Asturias les acusa de robar en más de 40 viviendas durante los meses de julio y agosto de 2017 y para los que pide una pena total de 37 años de cárcel. La testigo a la que sustrajeron varias joyas, una cadena de oro y dólares americanos, fue una de las víctimas de este supuesto grupo criminal de origen georgiano, si bien solo aseguró haber visto a tres hombres a los que no pudo reconocer ni el día de los hechos ni ayer en sala judicial. «Los vi un segundo pero me fui para atrás, empecé a gritar y me tapé la cara. Uno de ellos me hizo la señal para que me callara. Los vi pero no pude reconocerles», aseguró.

Llamada al portal

Quien también los vio fue una vecina de la calle Samuel Sánchez que acudió también como testigo. Aseguró que tres de los acusados, exculpó al cuarto, fueron los que llamaron al timbre de su portal la tarde del 24 de julio de 2017. «Llamaron preguntando por la familia García. Yo luego me asomé por la ventana y observé que marchaban dos y quedaba uno sentado en un banco mirando al edificio». Días después dos pisos de ese edificio fue asaltado.

Las víctimas coincidieron en señalar que las puertas de las viviendas no fueron forzadas, que fueron abiertas limpiamente utilizando el método 'bumping' y que en todas ellas se llevaron el mismo botín: dinero y joyas. Algunas fueron indemnizadas por sus respectivos seguros por cuantías que alcanzaron los 24.000 euros.

Durante la sesión de ayer también declaró la mujer que alquiló la habitación a tres de los acusados que pese a convivir con ellos durante un mes no pudo reconocerlos. «Es muy comprometedor para mí», aseveró ante preguntas de la defensa de los tres procesados que presuntamente le arrendaron la habitación. La mujer se defendió asegurando que por aquel entonces los inquilinos mostraban unos rasgos físicos distintos a los acusados.