Los acusados de atracar con un cuchillo un estanco en Oviedo y dar una patada en la cabeza a un cliente, a juicio La Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión al que, presuntamente, ejerció de vigilante y cinco años, al que esgrimió el cuchillo de grandes dimensiones y consumó la agresión en el local de Fuertes Acevedo

Sucedió el pasado 3 de septiembre, a las siete y media de la cárcel. Dos hombres atracaron un estanco en la calle Fuertes Acevedo, en Oviedo, a punta de cuchillo y patearon a un cliente en la cabeza. Los presuntos autores, de 37 y 56 años, se sentarán en el banquillo de los acusados este viernes, durante un juicio rápido en el Juzgado de lo Penal número 1. Para el más joven, la Fiscalía Superior del Principado de Asturias solicita 5 años de prisión por un delito de robo con violencia y un delito de lesiones, además del pago de una multad de 540 euros. Concurre en su caso la agravante de reincidencia respecto al delito de robo. Para su compañero, cuatro años y medio de cárcel por el delito de robo con lesiones.

Según sostiene el Ministerio Fiscal, ambos entraron en el estanco, que en ese momento se encontraba abierto al público. Mientras el individuo de más edad vigilaba en la puerta, el otro «se dirigió a la empleada del negocio esgrimiendo un cuchillo de considerables dimensiones y le exigió que le entregara el dinero que hubiera en la caja registradora. La mujer le dio 2.000 euros», que él guardó en una mochila. A continuación, «le ordenó que le entregara más dinero o tabaco y obligó a la dependienta a acompañarle al almacén, donde se apoderó de cinco cartones de cigarrillos». «En tono intimidante», le reclamó «que no le mirara a la cara, la cual llevaba parcialmente cubierta con un pasamontañas, que sin embargo no impedía verle el rostro».

En ese momento, entró en el estanco un cliente, al que el acusado más joven, le ordenó «que se tirara al suelo». Lo hizo gritándole. «El hombre obedeció y, cuando se encontraba tumbado, le propinó una patada en la cabeza». Acto seguido, los dos individuos abandonaron el local.

Poco después, agentes del Cuerpo Nacional de Policía los localizaron en el interior de un piso en la calle Catedrático Leopoldo Alas Hijo, donde encontraron también 499,63 euros, los cartones de tabaco sustraídos y el arma blanca utilizada en el asalto.

El cliente agredido fue atendido en el HUCA. El diagnóstico: latigazo y contractura cervical.

