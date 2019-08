Adiós al catedrático Vicente Peña, «un referente ineludible» en Educación La capilla del tanatorio Los Arenales, abarrotada para despedir a José Vicente Peña Calvo, catedrático de la Universidad. / PABLO LORENZANA Amigos y representantes de la Universidad de Oviedo arropan a la familia del profesor en una ceremonia de despedida en Los Arenales ALBERTO ARCE OVIEDO. Viernes, 2 agosto 2019, 01:15

Una despedida concurrida. Sin misa, porque el difunto no era muy apegado a los sermones, pero llena de familiares, colegas de profesión y personalidades de la más alta jerarquía universitaria. Más de un centenar de personas despidieron ayer en la capilla del tanatorio Los Arenales al catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Oviedo, José Vicente Peña Calvo, Vicente Peña para muchos, que falleció anteayer a los 68 años de edad tras no recuperarse de las secuelas del íctus que sufrió hace varios meses.

Durante la ceremonia, la voz de los cuatro intervinientes que recordaron al fallecido sustituyó a la tradicional figura del párroco. Primero, sus compañeros del Grupo de Investigación Asoced (Análisis Sociológico y Cultural de los Procesos Escolares y Educativos), del que era reponsable, señalaron la «inteligencia, capacidad de gestión y liderazgo» de un hombre que «nunca dejó de dar lo mejor de sí» por la Educación, en palabras de Susana Torío.

Después de estos, habló Carmela González, su exmujer y madre de sus dos hijos biológicos, Nacho y Carmen. «José Vicente ha llegado a Ítaca, el viaje ha sido hermoso», advirtió. Ana Elvira Ruiz, esposa del catedrático, y sus hijas, Paula y Aurora, guardaron silencio rotas por el dolor.

Pero el testimonio más significativo, que enmudeció a la audiencia, hizo saltar alguna que otra lágrima y fue merecedor de un cálido aplauso de despedida, fue el de su hijo, Nacho Peña. «Mi padre no creía en el más allá, y como él, yo tampoco, pero si existe, sé que me va a esperar para volver a celebrar las comidas de los viernes y charlar como hasta ahora», relató. «Él me enseñó a ser todo lo que soy, a tener principios, a ayudar a los demás y sé que seguirá vivo para siempre en ese café que se tomaba con vosotros», sentenció con la voz quebrada. Su hermana, Carmen, no pudo asistir a la velada y fue su marido, Álvaro Gayol, el encargado de despedirlo en su lugar.

No faltaron entre los asistentes personalidades como el exrector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor Santamaría, que expuso cómo Peña Calvo «fue el principal impulsor del máster de Secundaria» y cómo tanto «su trayectoria académica intachable» y su posición en el ámbito educativo de «referente ineludible» hicieron de él «el mejor de los gestores» de su departamento, el de Ciencias de la Educación, que dirigió desde 1995.

Tampoco lo hizo Santiago García Granda, actual rector de la casa, sentado en la primera bancada de la capilla. «El hecho de que no quisiese jubilarse pese a estar delicado en los últimos meses habla de él por sí solo», matizó.