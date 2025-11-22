Los dueños de la casa que ardió en un incendio en Oviedo: «Tras las llamas y las lágrimas, ahora toca pensar en el seguro» Los afectados por el incendio de una vivienda en Casielles lamentan la pérdida de casi todos sus recuerdos, pasto del fuego

R. F. Oviedo Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:29 Compartir

Tras el voraz incendio que este viernes arrasó por completo una vivienda unifamiliar en Casielles, en la zona rural de Oviedo, sus propietarios se enfrentan ahora a un escenario desolador donde la burocracia se mezcla con el duelo por los recuerdos perdidos. «Tras las llamas y las lágrimas, ahora toca pensar en el seguro», sentencian los dueños.

La vivienda ha quedado inhabitable, una estructura calcinada que obligó al matrimonio a buscar refugio de urgencia durante la noche en una propiedad perteneciente a la mujer. «No nos han llamado del seguro todavía», aseguró el afectado. Su postura es firme y defensiva ante cualquier insinuación de descuido: «Y encima ahora a ver, porque yo te aseguro que no había brasas en la chimenea. Ni una».

Más allá de los muebles y la estructura, el fuego se ha llevado algo que el dinero difícilmente puede restituir, la identidad de toda una vida: los trofeos del dueño de concursos de entibador y de tonada. «Quizá el garaje esté bien porque estaba cerrado, pero mis trofeos no sé yo. Era toda mi vida».