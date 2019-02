Los agentes encontraron a la anciana inconsciente

Inconsciente y en mitad de un charco de sangre. Así se encontraron los agentes de la Policía Local a M. C. R. F, de 81 años, cuando su hijo les abrió la puerta de la vivienda tras haberla desfigurado a puñetazos. El hombre tardó en abrir y cuando lo hizo recibió a los agentes apoyándose en la puerta, con los brazos hacia abajo, los puños ensangretados y completamente empapado en sudor. Cuando la patrulla entró en el cuarto piso izquierda B, del número 7 de la calle Lago Enol de Ventanielles, llegaron a creer, en un primer momento, que la mujer había fallecido, ante las heridas que presentaba. No fue así, afortunadamente, aunque aún se encuentra muy grave, ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias. Tiene varias lesiones importantes en la cabeza que le produjeron varias hemorragias cerebrales, además de la nariz rota: los puñetazos que le dio su hijo en el rostro le fracturaron el tabique nasal. Su estado es grave y aún es demasiado pronto para evaluar las consecuencias de las lesiones. De hecho, a la víctima aún no se le ha podido tomar declaración judicial.