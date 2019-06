«Esto es demasiado», agradecen Marcelina González y Rogelio Balbín Foto de familia de los premiados en todas las categorías en el Auditorio. Los Paisanos del Año recogen un premio que «simboliza, como asturianos, lo que hemos sido y queremos seguir siendo» J. C. A. OVIEDO. Lunes, 3 junio 2019, 01:14

Unos emocionados Marcelina González y Rogelio Balbín recibieron ayer los agasajos como Paisanos del Año en la gala que se celebró en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe. «No me quiero despedir sin dar las gracias a toda la gente aquí presente que hacéis por darnos este agradable regalo», indicó Balbín que, a sus 96 años, tomó el micrófono y el atril con desparpajo. González, de 97, por su parte, indicó que «esto es demasiado». Organizados por Caja Rural, los premios a las gentes del campo durante La Ascensión este año han recaído en un madreñero piloñés y una ganadera somedana que, para más inri, fue una de las fundadoras de Central Lechera Asturiana.

Con casi dos siglos de vivencias entre los dos, la glosa de sus vidas habla del apego a la tierra y al campo.

El paisano, pequeño de seis hermanos nacido en Berones, Piloña, fue al colegio hasta que su padre lo requirió para las labores del campo. Su vida transcurrió entre los cuidados al ganado y «furacar las madreñas» que vendía a los mineros en el mercado de Nava. La paisana, de Villar de Vildas, Somiedo, se trasladó a Sonande, en Cangas del Narcea, cuando «solicitó permiso a su padre» para casarse. Quienes la conocen aseguran que «trabajó todo y más», cuidando el ganado o lavando y planchando ropa. Hoy sigue recordando «con añoranza» su pueblo natal.

En su discurso, Wenceslao López destacó de los premios «el amor por lo nuestro» que demuestran los agraciados porque «simbolizan lo que como asturianos hemos sido, somos y nos gustaría seguir siendo».

González y Balbín no fueron los únicos premiados. La cantante y concejala electa por Somos Oviedo, Anabel Santiago, se llevó el premio a la Defensa y Difusión de Nuestro Folclore. «Me tomo este premio a una carrera de veinticinco años», indicó. «Es especial porque es durante La Ascensión, en Oviedo, la ciudad donde me hice cantante, donde trabajo y ahora soy oncejala», apuntó al indicar que «formar parte de estos premios con toda esta gente me hace especial ilusión».

La gala también homenajeó al veterinario jubilado Francisco Menéndez; al ingeniero agrónomo Félix Sánchez de Posada; al ingeniero técnico agrícola Vicente Porras; y a Fabas La Estela y a Aberlardo Margolles, como premio a la Investigación. En el apartado de ganadería el reconocimiento se lo llevaron Antonio López, de la ganadería Gafeiro; Tomás Fernández, de Quirós; y Luis Onís, de Cantudova, Piloña. La quesería Ovín fue la más destacada en su categoría y el madreñero Raúl Martínez recibió el premio a la Artesanía.