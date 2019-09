Hosteleros y vecinos exigen reforzar la seguridad en El Antiguo con más policías a pie Urgen más vigilancia ante el apuñalamiento de un policía fuera de servicio el domingo, la tercera agresión de las fiestas mateínas CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 24 septiembre 2019, 01:48

Tres agresiones en menos de una semana, dos de ellas con arma blanca, en El Antiguo y en el contexto de las fiestas de San Mateo. Ante estos sucesos, los hosteleros de la zona y vecinos exigen reforzar la seguridad con más presencia policial patrullando las calles, epicentro del ocio nocturno, durante la noche y especialmente los fines de semana.

Las fiestas 'se inauguraron' con dos detenidos. Uno, por apuñalar a un portero en un pub de la calle Mon y otro, por lanzar una botella a un operario de la limpieza, en la plaza del Paraguas. Y terminaron con otro apuñalamiento, en este caso a un policía nacional fuera de servicio que recibió dos navajazos por la espalda en la calle Ildefonso Martínez.

Este suceso se produjo a las siete y media de la mañana del domingo. El agresor, vecino de Zamora, fue detenido a la media hora del ataque gracias a la descripción «detallada» que ofreció su víctima, quien aseguró «no conocerlo de nada». Desde Comisaría explicaron que fue un ataque «sorpresivo completamente» con una navaja de Taramundi. El detenido estaba pasando el fin de semana en la ciudad, alojado en un hotel con su novia. Hoy pasará a disposición judicial.

En este contexto, los hosteleros de la zona señalaron que estos sucesos son «puntuales» y supeditados «a la afluencia masiva de gente», en palabras de Pepe Reina, presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo. «Parece que el Oviedo Antiguo es peligroso, pero para nada es así», recalcó. Una visión que no le quita «estar sorprendido por el número de apuñalamientos en menos de una semana». A su juicio, «el Ayuntamiento se ha centrado más en el botellón que en patrullar las calles», explicó.

Los responsables de los bares de copas del casco histórico quieren volver a reunirse con el Ayuntamiento para exponerle «los puntos calientes» en materia de seguridad. Será la segunda vez que se reúnan por este motivo en menos de un mes, tras la cita que mantuvieron la semana pasada a raíz de las agresiones cometidas la primera noche de las fiestas mateínas. «Nosotros lo que queremos es más patrullas policiales a pie, que se controle el horario de los locales que permanecen abiertos más allá de la hora de cierre estipulada y que se ataje el botellón», enumeró Pepe Reina.

Por ahí van también las reivindicaciones de los vecinos. «Nosotros estamos de acuerdo con que se aumente la presencia de patrullas a pie porque ¿qué más da que coloquen un coche policial en la plaza del Sol para frenar el botellón si donde está el tinglado es por las calles de El Antiguo?», cuestionó Manuel Almeida, presidente de la asociación vecinal Oviedo Redondo. Desde el colectivo recalcaron que las agresiones cometidas en El Antiguo en el marco de las fiestas «son algo puntual aunque desgraciadamente se produjeron muy seguidas en el tiempo y eso es lo que llama la atención».

No está tan de acuerdo en esa afirmación Juan García. El presidente de la Asociación de Vecinos de El Antiguo aseguró que las agresiones en el barrio «es lo cotidiano, una catástrofe social porque no se trata de las fiestas esto ocurre aquí a diario», apuntó. Dicen estar hartos y amenazan con movilizaciones: «O políticamente se hace algo o convocaremos a la gente a una concentración». Juan García explicó que ya ha solicitado una reunión con el alcalde, que le ha emplazado a la semana que viene. «Para nosotros la solución pasa por reducir el número de bares de copas, de no dar licencias para este tipo de locales y favorecer la instalación de comercio de proximidad como hubo siempre», propuso García.

La oposición

Los grupos de la oposición también se pronunciaron ayer. El exconcejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, aseguró no conocer «con detalle el operativo policial» dispuesto, si bien recordó que cuando él se responsabilizó de la concejalía logró la autorización para que treinta agentes pudieran patrullar sin uniforme, de paisano.

Sobre la gestión política de la seguridad durante las fiestas, el concejal socialista dijo que el fallo recayó en que «se ha hablado de más». Defendió la discreción en materia de seguridad «porque nadie está libre de que haya un percance en cualquier momento por lo que no caben declaraciones como las que ha habido», en referencia a las declaraciones del alcalde, a raíz del primer apuñalamiento, cuando se refirió al presunto agresor de un portero de la calle Mon como gente «difícil de controlar porque no saben convivir». Fernández insistió en que «hay que dejar actuar a la policía y órganos judiciales sin armar todo este triunfalismo».

Desde Somos , Ana Taboada recalcó que «si algo hizo inseguro el Antiguo durante estas fiestas fue la dispersión del ambiente festivo». Recordó tanto a PP como a Ciudadanos que tras una campaña electoral centrada en «alarmar a la ciudadanía con la seguridad», en lo que llevan de gobierno «se han encontrado en pocas semanas con un homicidio (el de David Carragal) y varios apuñalamientos». Cristina Coto, por parte del grupo municipal de Vox, instó al equipo de gobierno a poner en marcha el Plan de recuperación de el Antiguo.