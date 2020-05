Aguas culminará la próxima semana la renovación de la traída de Cuyences Los operarios ultimando la obra de reparación de la traída de Cuyences. / MARIO ROJAS El Ayuntamiento financia los trabajos con cargo a la partida anunciada para construir el recinto ferial en La Florida para La Ascensión GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Sábado, 30 mayo 2020, 01:23

La próxima semana, si no hay incidentes, Espina Obras Hidráulicas concluirá, con los trabajos de reasfaltado, la renovación de la arteria de Cuyences, que abastece a la ciudad desde el depósito del mismo nombre con agua del sistema del Alto Nalón, de Cadasa. La obra, la segunda de mayor importe contratada por el Ayuntamiento desde 2014, fue adjudicada en 636.784 euros frente a los 800.000 del precio de licitación. El tajo concluirá con un notable retraso de casi cuatro meses, achacables explican fuentes municipales por las restricciones del estado de alarma y por la demora del Principado en autorizar el corte de la vieja conducción de fibrocemento. El retraso del proyecto se mide en años y no en meses y las causas son otras. En 2012, la tubería que baja del depósito de Cuyences sufrió dos reventones, que causaron daños en viviendas, caminos y fincas y el corte de la AS-II a la altura de La Corredoria. Se realizaron entonces varias obras de reparación, entre ellas la colocación de una nueva válvula de seguridad, pero la renovación de la tubería de abastecimiento quedó atrapada en ese ciclo de inversiones que se confían al remanente por cumplir aquello de ser financieramente sostenibles y que se presupuestan todos los años, pero no se ejecutan nunca. De hecho, los trabajos estaba previsto financiarlos con un remanente del préstamo del presupuesto de 2017, pero la imposibilidad de acabarlos el año pasado como exige la normativa de Hacienda, ha obligado a buscar otros recursos. En concreto a tirar de los casi 440.000 euros reservados en el presupuesto municipal para adaptar varias parcelas en La Florida como nuevo recinto ferial para la suspendida feria de La Ascensión.

Tubería

La nueva tubería será de fundición dúctil, en lugar del fibrocemento de la actual, y setenta centímetros de diámetro, necesarios para aportar hasta 12 millones de litros de agua. El calendario de obra es importante. El 80% del agua que bebe la ciudad viene del canal del Aramo, pero el 20% restante viene de Cadasa, desde el depósito de Cuyences. Esa es la media, el objetivo anual, pero hay épocas y años en los que las cosas cambian. En 2017, la sequía obligó al Ayuntamiento a comprar más de la mitad de los 700 litros por segundo de agua que consume la ciudad a Cadasa durante varios meses. Fue una situación anómala que obligó a bombear al máximo desde el subsuelo del Nalón, en Palomar, e incluso desde Los Alfilorios, al quedar su nivel por debajo de la esclusas.

Terminar los trabajos antes del verano es una precaución que no está de más.