Caunedo asume que no liderará la lista del PP: «Las candidaturas hay que oxigenarlas» Iglesias Caunedo ayer en la plaza del Ayuntamiento. / ALEX PIÑA El exalcalde de Oviedo asegura que seguirá como presidente del Partido Popular local ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 28 julio 2018, 02:24

El objetivo del Partido Popular para las próximas elecciones municipales es recuperar la Alcaldía en Oviedo, y Agustín Iglesias Caunedo no será el cabeza de lista. El portavoz de los populares y presidente del PP Local asumió ayer que no liderará la lista con la que se presentarán a los comicios del próximo mes de mayo. «Las candidaturas hay que oxigenarlas y en el PP local habrá una renovación», aseguró ayer.

La persona que le sustituya es por el momento una incógnita. Se barajan varios candidatos pero fuentes del partido insisten en que el nombre no se conocerá hasta «después del verano» y piden «calma» tras las primarias que han convertido a Pablo Casado en el nuevo presidente del PP.

Ante este escenario, Caunedo mantuvo que en las próximas elecciones estará «como un afiliado y presidente del partido en Oviedo» y cuyo mandato aspira en 2021.

Los últimos tiempos han sido difíciles para el exalcalde. La Audiencia de Lugo aprobó la prórroga de la instrucción del 'caso Pokémon', que investiga una presunta trama de corrupción en las adjudicaciones de contratos relacionados con el abastecimiento de agua hasta junio de 2019 y Caunedo seguirá como investigado hasta entonces.

No obstante, sus posibilidades de liderar la candidatura del PP al Ayuntamiento las frenó Javier Maroto, nuevo vicesecretario de Organización a nivel nacional, el pasado mes de febrero cuando aseguró que él «no le recomendaría como el candidato en Oviedo».

No será la única pieza que varíe en la candidatura. Caunedo avanzó que los cambios afectarán a todos: «Hace cuatro años hicimos una renovación importante. Conseguimos atraer a profesionales que hasta el momento no habían dado el paso adelante para comprometerse con la vida pública. Ahora, seguramente podemos atraer a personas que conocen la ciudad, que están implicadas y que aporten mucha ilusión», dijo a los medios de comunicación en una rueda de prensa celebrada en plena plaza del Ayuntamiento y en la que criticó que el equipo de gobierno no cumple los acuerdos del alcanzados en el Pleno.

La «oxigenación» en las candidaturas no solo se debe hacer en Oviedo. También en el resto de listas que se presenten a los comicios locales y regionales: «El reto en Asturias pasa por ganar las elecciones autonómicas, y tal y como ha dicho Pablo Casado el partido necesita ilusión, una renovación tranquila y unidad. Tenemos que volver a recuperar la confianza en los españoles para volver a gobernar y me parece bien que Luis Venta Cueli haya sido nombrado secretario ejecutivo nacional de Medio Rural y Despoblación a nivel nacional», abundó.

Estos halagos contrastan con las del diputado en la Junta General, que en una entrevista a principios de a EL COMERCIO subrayó que Caunedo se encontraba «en una situación bastante difícil. No hay que esconder que la dirección nacional, con un criterio razonable, ha dicho que los candidatos deben ser los mejores y sin ningún tipo de procedimientos judiciales a sus espaldas».

El exalcalde tampoco tiene una relación muy fluida con la líder de los populares a nivel regional. Mercedes Fernández anunció a medidos de abril «una renovación importante» en las listas de Oviedo, Gijón y Avilés. Eran otros tiempos, antes de que la presidenta del partido en Asturias apoyara a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso celebrado hace una semana en Madrid. No fue la ganadora. Ahora será Pablo Casado junto a su equipo quienes tengan la última palabra.

Mientras tando, Caunedo ha apelado a la Audiencia de Lugo reclamando la nulidad de lo actuado en el 'caso Pokémon' por no ser competente el juzgado lucense de Pilar de Lara. La Audiencia, por el momento, no se ha pronunciado al respecto. Su objetivo, hace meses, era dejar de ser un político investigado en esta trama de cara a las próximas elecciones. No ha podido ser.