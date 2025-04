El alcalde de Oviedo anuncia el «cambio» de los bancos de La Escandalera y pide «respeto» a la oposición

ALBERTO ARCE / ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 24 de diciembre 2019 | Actualizado 26/12/2019 05:21h. Comenta Compartir

El concepto es el concepto, y la plaza de La Escandalera del actual equipo de gobierno, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, «tiene otro distinto» al de la anterior Corporación. Ayer, el alcalde, Alfredo Canteli, anunció que las obras de remodelación de la plaza conllevarán la retirada de los bancos arcoíris del Orgullo Gay. Una decisión que ya se venía gestando durante los últimos meses, pero que no había sido confirmada de forma expresa por el primer edil. Y es que la cronología hizo lo propio con Canteli. En octubre, el alcalde había afirmado que los bancos «ya casi hasta le gustaban» y más recientemente argumentaba que «es un tema que depende fundamentalmente de los técnicos municipales». Ayer fue cuando manifestó su compromiso de cambiarlos, pero rebajó la intensidad de la decisión: «Está dentro de la normalidad de lo que vamos a hacer por Oviedo, yo no le doy ninguna importancia», sentenció. «De momento están ahí los bancos», añadió, antes de exponer que «se hará una obra en la plaza de La Escandalera y se cambiarán». De forma esquemática, eso sí, ya que no explicó cuándo, ni cómo, ni qué tipo de mobiliario sustituirá a los bancos con los gastados colores de la bandera LGTB. Según ha podido conocer este diario, las nuevas bancadas cumplirán con los mismos criterios de accesibilidad que reinarán en el renovado -todavía solo sobre el papel- y céntrico enclave del casco urbano.

Lo que sí pidió el alcalde es que «tiene que haber respeto al actual equipo de gobierno, igual que nosotros lo tuvimos con ellos cuando los colocaron», dijo en referencia al tripartito, formado por el Partido Socialista, Somos e Izquierda Unida, que en 2017 ordenó pintar los bancos para homenajear el día del Orgullo, el 'Gay Pride'. Una medida puntual que terminó institucionalizada, con todos los asientos de La Escandalera de color arcoríris.

«Nadie encontrará una sola declaración mía en su contra cuando los colocaron», aseveró Canteli, «y espero que ellos no tengan nada en contra de nosotros», advirtió. Sin querer darle demasiado énfasis al anuncio, abundó que «para mí es un tema totalmente normal. Si ellos consideran que no lo es, yo lo respeto. Ellos tienen libertad para manifestarse y nosotros para cambiarlos», concluyó.

Las obras, después de Reyes

El anuncio del cambio de bancos que Canteli hizo público ayer no fue confirmado por su socio de gobierno, Nacho Cuesta (Ciudadanos). «Es probable», se limitó a decir ante la que «es una petición mayoritaria», apuntó el edil de Urbanismo durante un brindis navideño junto a sus compañeros en formación en la sede de Ciudadanos, que tuvo lugar minutos después de la comparecencia del alcalde.

El exdecano del Colegio de Abogados, no obstante, fue más claro con las fechas de inicio de la reforma de la plaza de La Escandalera. «Se harán después de Reyes. No nos parecía adecuado que en estas fechas estuviese este punto en obras y con tablones».

Una actuación que, independientemente del cambio de los bancos servirá para mejorar la accesiblidad de la plaza, «limitada» porque sus accesos son a través de unas escaleras, lo que dificulta el paso de las personas con movilidad reducida o las sillas para bebé.

A través de un contrato menor, el Ayuntamiento ha adjudicado a Mevals Proyectos y Construcciones parte de la reforma. Construirá una rampa que «permita dotar de accesibilidad los itinerarios peatonales que vienen de la calle Pelayo y de la calle San Francisco a la plaza y de la reposición del pavimento en el perímetro y la zona central» del espacio público. Todo por un importe de 42.229 euros y con un plazo de ejecución de apenas dos semanas.

De ahora en adelante, los plazos serán la clave. En 2023 vencerá la concesión del Grupo Masaveu sobre el aparcamiento subterráneo de La Escandalera; entonces, su propiedad revertirá en la ciudad.

Este no será el primer cambio que se haga en la céntrica plaza. En el puente de la Constitución se colocó una gran bandera de España de 54 metros cuadrados en la parte que colinda con el edificio del parlamento asturiano.

El izado se hizo con nocturnidad, fue el pasado 6 de diciembre a las seis de la mañana, y este fin de semana tuvo que ser arriada por culpa de los fuertes vientos registrados la tarde del sábado. Los técnicos la volvieron a colocar la mañana del domingo por la mañana a pesar de que la ventolera se mantuvo durante todo el día.