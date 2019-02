El alcalde apuesta por La Florida como sede del Oviedo Baloncesto Lamenta «tener que sacar de Pumarín» el nuevo pabellón deportivo en caso de que el club ascienda a la máxima categoría C. P. Viernes, 22 febrero 2019, 03:08

El alcalde, Wenceslao López, volvió ayer a recalcar la imposibilidad de construir un pabellón deportivo para el Oviedo Baloncesto en Pumarín. Lo hizo ayer durante la presentación de todos los equipos de la cantera carbayona en su actual sede de Pumarín. El socialista recordó que «ni legal ni físicamente» se puede realizar en el barrio cuna y origen del equipo: «A mí no me gustaría sacar del ámbito de Pumarín el polideportivo pero aquí no hay terreno adecuado».

Sí lo hay en La Florida, la alternativa que presentó hace dos años el Ayuntamiento para reubicar al equipo en caso de que ascendiese de categoría, una opción a largo plazo, ya que en caso de hacerlo de forma inminente, el equipo tendría que jugar en el Palacio de los Deportes mientras se desarrolla la opción de La Florida. El alcalde recalcó que «la necesidad está ahí» y que la «urgencia» del equipo.