El alcalde celebra «la vuelta a la normalidad» tras recuperar las fresas del Corpus Christi

Regresa una tradición «que nunca se debería haber perdido». Así reivindicó el alcalde, Alfredo Canteli, la recuperación de las tradicionales fresas del Corpus Christi. La plaza de Trascorrales volvió a ser el escenario de una celebración que se interrumpió durante el anterior mandato. Wenceslao López solo la presidió en 2016, porque los años posteriores se canceló por problemas de agenda por parte del Cabildo y Arzobispado. Las relaciones entre el Ayuntamiento y la Iglesia se enfriaron.

Con el cambio de color del Ayuntamiento, las fresas regresaron ayer: «Es la vuelta a la normalidad, una normalidad que nunca se tenía que haber perdido. Nosotros vamos a recuperar las buenas relaciones con todo el mundo y especialmente con la Iglesia. Yo estuve feliz en la misa, en la procesión y creo que este es el Oviedo de futuro que yo quiero», aseveró Alfredo Canteli minutos antes de acceder a la plaza de Trascorrales, donde el equipo de gobierno municipal ofreció una comida al Cabildo, al vicario general, sus acompañantes y a los medios de comunicación que cubrieron el acto. Las fresas fueron el postre de un menú encabezado por bonito del norte escabechado y tomate natural, crema de marisco y carne gobernada.

El alcalde no quiso precisar la cuantía de la comida que corrió a cargo del Ayuntamiento, pero sí aseveró que «cuesta muy poco» y lo importante, según Canteli, «es que compartamos mesa y mantel».

Sobre las críticas efectuadas por Wenceslao López en las que aseveró que la recuperación de esta tradición recordaba el modelo de Gabino de Lorenzo, el actual alcalde fue tajante. «Me da lo mismo porque yo tengo claro que había que hacerlo, es un decreto de Alcaldía, es así, no puedo decir otra cosa». Y respecto a la ausencia de los integrantes del grupo municipal socialista, explicó que «estaban invitados pero si no quieren venir pues que no vengan, nada que objetar, libremente, cada uno toma el camino que quiere», aseveró.

Quien también celebró la recuperación de la tradición de las fresas del Corpus fue el deán de la Catedral. Benito Gallego ofició la misa del Corpus Christi en la Catedral. Sustituyó al arzobispo, Jesús Sanz Montes, que tampoco acudió a la comida de Trascorrales debido a que tenía otro acto en Avilés.

Minutos antes de que comenzara la homilía, al mediodía de ayer, el deán mostró su satisfacción por recuperar una tradición que calificó de «formidable porque el Ayuntamiento representa a toda la ciudad». Gallego incidió que un alcalde, como cargo público, debe acudir a actos «aunque no le guste». En este sentido, Alfredo Canteli recordó que «todo lo que sea bueno para Oviedo, es bueno para la Iglesia» y puso como ejemplo las nuevas negociaciones entre Arzobispado y Ayuntamiento para recuperar el Martillo de Santa Ana. «Las relaciones son magníficas y seguro que buscaremos una solución buena para el Arzobispado y para Oviedo», agregó.

'Tarjetas blue'

Alfredo Canteli también se refirió al caso de las 'tarjeta blue' en relación a la investigación que se ha abierto contra el exjefe de la Policía Local, José Manuel López, investigado en relación a la supuesta concesión a empresarios, mandos policiales, magistrados y cargos públicos de tarjetas con privilegios para aparcar en zona azul o calles peatonales. El Juzgado de Instrucción número 4 ha solicitado al Ayuntamiento toda la información disponible sobre estos permisos. El alcalde aseguró que su disposición hacia la justicia «es total» y que «habrá que facilitar la información que tengamos y que los jueces actúen. Nosotros no nos vamos a negar a nada pero ¿y si luego no hay nada?», cuestionó Canteli minutos antes de acceder a la plaza de Trascorrales a disfrutar de la comida de las fresas.

Dos horas antes, la corporación municipal, a excepción de los concejales del PSOE y de Somos, acudió a la misa del Corpus Christi en la Catedral. Una celebración que se vio marcada por la lluvia y que motivó la suspensión de la tradicional procesión por las calles de la ciudad con los niños ataviados con sus trajes de Primera Comunión.

El deán de la Catedral, Benito Gallego, salió a recibir al alcalde y al resto de concejales a las puertas del templo. Ya en el interior, los bancos reservados para las autoridades se llenaron. Los ediles del Partido Popular, Ciudadanos y Vox no faltaron a la misa que culminó con la procesión del Corpus en el interior de la Catedral. La comitiva no pudo visitar la iglesia de San Isidoro, como es tradición debido al mal tiempo. Aunque ante la parroquia permanecían las tradicionales alfombras florales que resistieron a duras penas el embiste de la lluvia.

Los niños que este año recibieron la Primera Comunión fueron los protagonistas. Vestidos blancos para ellas, y marineros para muchos de ellos. No pudieron procesionar al aire libre, lo que causó alguna que otra decepción. «Estamos gafados porque ya hicimos la Comunión bajo agua», lamentó Patricia Cabal. Su hija Sara Fernández fue una de las pequeñas que participaron en la misa del Corpus.

También lo hicieron Marina González y Laura Rodríguez. Vestidas de «princesa» llamaron la atención a unos turistas alemanes que no dudaron en pedir permiso a sus padres para poder fotografiar a las niñas. «Es una pena que llueva porque nos hacía especial ilusión participar en la procesión», lamentó Conchi Fernández que asistió con su hija a la misa del Corpus.

El mal tiempo también deslució la alfombra floral que elaboraron los feligreses de la iglesia parroquial de San Francisco Javier de la Tenderina. Tras una mañana de trabajo, colocando los ornamentos, el agua impidió que luciera con todo el esplendor. Aún así, la alfombra aguantó y se pudo contemplar el trabajo realizado.