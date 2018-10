El alcalde se desmarca de Somos y dice que «los funcionarios dejan la ideología en la puerta» El PP pide hoy al Pleno la reprobación de Ana Taboada por «sus graves acusaciones» al cuestionar la independencia de funcionarios ROSALÍA AGUDÍNSUSANA NEIRA OVIEDO. Martes, 2 octubre 2018, 02:22

El pulso de la vicealcaldesa, Ana Taboada, contra funcionarios municipales al dudar de su profesionalidad tras los últimos reveses judiciales y acusarles de «resistirse a los cambios» tras veinticuatro años del PP, es de «valientes», respaldó ayer el concejal de Economía, Rubén Rosón. Para el PP y Ciudadanos, en cambio, unas afirmaciones de tal calado merecen una condena pública: el primero pedirá en el Pleno de hoy la reprobación de la líder de Somos; y el segundo, que el alcalde, Wenceslao López, diga «públicamente si está de acuerdo o no con las graves acusaciones que ha vertido su teniente de alcalde».

Ambas iniciativas tienen pocas posibilidades de prosperar en la sesión, pero con la batalla abierta el socialista no tuvo más remedio ayer, durante la visita a las finalizadas obras de la calle Goya, que adelantarse y dejar claro hacia dónde inclina la balanza: «Los funcionarios no tienen ideología política cuando trabajan; como defensor de lo público no puedo poner eso en duda». Ejemplificó la situación con la empresa privada: «Cuanto tienes mil trabajadores siempre los hay eficaces, muy eficaces y otros poco eficaces». Pero más que hablar de calidad, profundizó en la cantidad: la escasez de plantilla es la que lastra la gestión municipal y provoca «errores» por las prisas. «Somos catorce concejales y todo el día tiramos de teléfono para ver cómo va lo mío; el problema es que tenemos un tren con una sobrecarga excesiva y la velocidad no puede ser la que queríamos», comparó.

Dicho esto, el regidor no eludió mandar un mensaje directo a Taboada: «Cuando algo no funciona en tu área tienes que resolverlo tú y no echar la culpa a los demás. Cada uno tiene que apechugar con lo suyo porque es su obligación». Y también se dirigió al PP, a quien culpó de que Oviedo cuente con la mitad de la plantilla que otros ayuntamientos de similar tamaño y lamentó que abogue por «poner palos sobre las ruedas vía judicial», como ocurrió con los chiringuitos de San Mateo o el cambio de las calles.

«Casualidades numerosas»

Tras reafirmar su discurso hasta en dos ocasiones la semana pasada, y pese a su presencia en la visita de ayer, Taboada dejó que fuera Rosón quien mantuviera el discurso de Somos. El edil de Economía pidió «valentía» a sus socios de gobierno para «una causa que no es general pero hay ejemplos de sobra para ver que las casualidades son numerosas» e insistió ayer en que sus deberes están hechos y aunque «no es nuestra labor proponer ceses» ya han advertido de la sospecha sobre una decena de empleados y «no se ha tomado ninguna solución».

La 'cruzada' de Somos estalló tras la anulación en los tribunales de la ordenanza de Protección de Medio Ambiente Atmosférico por carecer de memoria económica el pasado martes, apenas unos días después del varapalo por la renovación de veintiún calles 'franquistas'. Los sindicatos apenas tardaron veinticuatro horas en echársele encima, calificando a Taboada de «desleal» e «incompetente».

El PP se sumó desde el principio a las críticas y no va camino de descabalgarse. Hoy llevará al Pleno esa moción de urgencia para intentar someter a votación un apoyo expreso a los funcionarios y la reprobación de la portavoz de Somos por sus «expresiones absolutamente inadmisibles» y su «soberbia e incompetencia política y profesional» al poner en duda la «profesionalidad e independencia» de la plantilla. En su exposición, incluso menciona a una de las funcionarias más populares del Ayuntamiento, la fallecida archivera Palmira Villa, quien «nunca se cansaba de recordarle a los políticos: 'Vosotros sois el agua que pasa, nosotros somos la piedra de queda'».

De salvaguardar la «honorabilidad» también habló ayer Ciudadanos en un comunicado para anunciar la iniciativa que llevará a la sesión. Quiere que el alcalde ratifique su posición y muestre «autoridad», porque «a este gobierno se le olvida que por encima de los técnicos están los responsables políticos, a los que les va en el cargo controlar que los procedimientos se realicen como deben».

Este debate llegará al Pleno de hoy, que arranca a las cinco de la tarde, tras la aprobación inicial del reglamento del servicio público de transporte colectivo de viajeros de Oviedo. Además, el PP presentará otras dos mociones de urgencia. Una para que el Pleno acuerde otorgar una ayuda «puntual y extraordinaria» a la familia de Eloy Palacio, el bombero fallecido en el incendio del número 58 de Uría en abril de 2016, «por un importe acomodado al baremo de accidentes de circulación». Una iniciativa de cuya legalidad ya dudó la semana el alcalde, que replicó que «el PP había dejado unas indemnizaciones que eran, sencillamente indignantes», de apenas 18.000 euros y que en la actualidad se han aumentado a 40.000 euros.

Por otra parte, ya con clave nacional, el partido liderado por Agustín Iglesias Caunedo someterá esta tarde a votación otra iniciativa de urgencia para instar al Ministerio de Educación a garantizar a las familias «la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada».