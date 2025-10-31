El alcalde de Oviedo pospone la obra de la plaza de toros y relega la margen izquierda de Santullano

El proyecto de presupuestos municipales para 2026 no refleja en sus cifras ninguna partida de inversión para la plaza de toros en 2026 pese ... a ser una de las grandes promesas que el alcalde, Alfredo Canteli, como un mantra, ha venido repitiendo comparecencia pública tras comparecencia pública este mandato. El popular ofreció la explicación oficial de esta ausencia tras el minuto de silencio mensual en memoria de las víctimas de violencia de género, culpando a la regla de gasto impuesta por el Gobierno central a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que la variación del gasto computable de las entidades locales no puede superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo. Es decir, hay control de gasto, derogado parcialmente durante la pandemia y que ahora vuelve a entrar en vigor.

Esto ha afectado a la reforma del coso de Buenavista: «Sí se hará el proyecto, pero no la obra. Porque la regla de gasto no nos permite gastar el dinero que tenemos, es por eso. La plaza de toros es un compromiso de este alcalde pero su obra comenzará en 2027». Hay que recordar que en la primavera de ese año se celebrarán elecciones autonómicas y municipales.

Es decir, durante el ejercicio presupuestario de 2026 se realizará el proyecto de la plaza y el inicio de la obra, en contra de lo anunciado, comenzará en 2027: «La plaza de toros es una realidad y será tan pronto como podamos gastar el dinero», afirmó. A la vez descartó como gran prioridad la construcción de la margen izquierda del bulevar de la entrada a Oviedo por la antigua 'Y'. Lo primero es la plaza de toros y luego las pistas de atletismo. «También estamos hablando del centro cultural en el antiguo Palacio de los Niños, que es preferente a la margen izquierda» de Santullano.

Más allá de las prioridades del equipo de gobierno, las críticas a las cuentas –281 millones en términos consolidados, un 3,8% más que en 2025, y de ellos 33,8 para inversiones– no se hicieron esperar por parte de los grupos de la oposición. El PSOE, en boca de su portavoz, Carlos Fernández Llaneza, argumentó que «no son unos presupuestos, son el epitafio de un modelo político, el de Canteli, que tiene más de propaganda que de gestión y que ha renunciado a transformar Oviedo». Fernández Llaneza cargó contra el proyecto porque «supone una renuncia al futuro de Oviedo». Y añadió: «¿Dónde está La Vega? , ¿dónde está la plaza de toros?, ¿dónde están el polideportivo de Trubia, el centro de alfarería de Faro, la renovación de los campos de fútbol, la mejora de las pistas de atletismo de San Lázaro, la adecuación del Calatrava, la reparación de la fachada del teatro Campoamor, los accesos al Carlos Tartiere, la mejora de las piscinas al aire libre, las gradas del campo de Fumea…? En el presupuesto de Canteli, en ningún sitio».

En el caso de IU, las reacciones al presupuesto municipal se centraron en la candidatura para ser Capital Cultural Europea en 2031, pasando así de puntillas sobre otros asuntos. «Desde el Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo consideramos que el presupuesto aprobado para 2026 destinado a la Fundación Municipal de Cultura, con un incremento superior a un millón de euros, junto con los más de 800.000 euros previstos para la Capitalidad Europea de la Cultura, representa una base suficiente para relanzar la actividad cultural en Oviedo y dar los pasos necesarios para superar el primer proceso de selección a finales de 2026», explicó Gaspar Llamazares.

En este sentido, «confiamos en que el Principado de Asturias, como ha hecho en ocasiones anteriores, apoye nuevamente con un presupuesto adicional que refuerce esta apuesta por la cultura en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Una apuesta abierta a toda Asturias y reiteramos nuestro respaldo al proyecto, una iniciativa que hemos apoyado desde sus inicios y que ahora, más que nunca, representa una oportunidad para la ciudad y para Asturias, con la cultura, entendida como un motor de transformación social, que debe ser el eje central», aseguró.