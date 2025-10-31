El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fotografía cenital de la plaza de toros de Oviedo. Mario Rojas
Presupuesto municipal de Oviedo

El alcalde de Oviedo pospone la obra de la plaza de toros y relega la margen izquierda de Santullano

El PSOE considera que el presupuesto local de 2026 «supone una renuncia al futuro de Oviedo» y pregunta «dónde está La Vega»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:47

El proyecto de presupuestos municipales para 2026 no refleja en sus cifras ninguna partida de inversión para la plaza de toros en 2026 pese ... a ser una de las grandes promesas que el alcalde, Alfredo Canteli, como un mantra, ha venido repitiendo comparecencia pública tras comparecencia pública este mandato. El popular ofreció la explicación oficial de esta ausencia tras el minuto de silencio mensual en memoria de las víctimas de violencia de género, culpando a la regla de gasto impuesta por el Gobierno central a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que la variación del gasto computable de las entidades locales no puede superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo. Es decir, hay control de gasto, derogado parcialmente durante la pandemia y que ahora vuelve a entrar en vigor.

