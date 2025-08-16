El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Palacio de Justicia de Oviedo. Mario Rojas

El alcalde de Oviedo responde al de Siero que la Ciudad de la Justicia «es innegociable»

«Yo respeto al alcalde de Siero, que es amigo mío, pero no comparto el estar siempre con estas cosas», responde Canteli sobre la propuesta de Siero

A. Arce / J. Suárez

Oviedo

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:20

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', sigue en sus trece. El socialista visitó el viernes la parcela de 25.000 metros cuadrados ubicada en ... pleno eje comercial de servicios de Paredes, en Siero, al lado del centro comercial Parque Principado y muy cerca del término municipal de Oviedo, que ofrecerá de forma gratuita al Gobierno del Principado para construir la nueva Ciudad de la Justicia de Asturias. Sin embargo, la respuesta con la que se ha encontrado por parte de la capital asturiana ha vuelto a ser la misma. Su homólogo ovetense, Alfredo Canteli, se lo volvió a dejar este sábado muy claro: «La Ciudad de la Justicia es innegociable; Oviedo es la capital del Principado y tiene que estar allí. Yo respeto al alcalde de Siero, que es amigo mío, pero no comparto el estar siempre con estas cosas», atajó.

