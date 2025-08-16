El alcalde de Oviedo responde al de Siero que la Ciudad de la Justicia «es innegociable»

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', sigue en sus trece. El socialista visitó el viernes la parcela de 25.000 metros cuadrados ubicada en ... pleno eje comercial de servicios de Paredes, en Siero, al lado del centro comercial Parque Principado y muy cerca del término municipal de Oviedo, que ofrecerá de forma gratuita al Gobierno del Principado para construir la nueva Ciudad de la Justicia de Asturias. Sin embargo, la respuesta con la que se ha encontrado por parte de la capital asturiana ha vuelto a ser la misma. Su homólogo ovetense, Alfredo Canteli, se lo volvió a dejar este sábado muy claro: «La Ciudad de la Justicia es innegociable; Oviedo es la capital del Principado y tiene que estar allí. Yo respeto al alcalde de Siero, que es amigo mío, pero no comparto el estar siempre con estas cosas», atajó.

El alcalde sierense provocó un terremoto entre administraciones –la de Justicia, el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo– el pasado junio tras ofrecer terrenos para agilizar la construcción de la Ciudad de la Justicia en su concejo. Así se lo trasladó, en un encuentro, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro. «Queremos comarcalizar y centralizar los servicios de justicia en un lugar que está muy bien comunicado por carretera, por transporte público, tanto por la línea urbana de autobuses de Oviedo como por tren, y con metros suficientes para construir incluso un aparcamiento», dijo 'Cepi' entonces.

La polémica continuó después con la propuesta de Canteli de destinar el edificio de la antigua Escuela de Minas de Oviedo para agrupar los juzgados dispersos de la ciudad y el no rotundo posterior del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, con sendos cruces de declaraciones entre los que destacó unas del líder de la institución académica tachando de «ocurrencia» la idea del alcalde popular.

Ambas propuestas, la de construir la Ciudad de la Justicia en Siero y dedicar Minas para la unificación fueron bien recibidas y agradecidas por el presidente del TSJA.