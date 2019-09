El alcalde respalda la propuesta de alejar la manifestación contra los Premios Princesa Una imagen de la protesta republicana, el año pasado. / PIÑA Asegura que «estamos en ello», pero recuerda que «está Delegación del Gobierno por el medio» y que la protesta «no la autoriza el Ayuntamiento» R. A. / A. A. OVIEDO. Sábado, 28 septiembre 2019, 02:10

Vox puso la piedra sobre el tejado del alcalde, este jueves, cuando le instó a mediar para evitar que la manifestación republicana, habitual en los últimos años, vuelva a estar ante el Teatro Campoamor el día de los Premios Princesa de Asturias, el 18 de octubre. Alfredo Canteli respondió ayer que respalda la propuesta de Cristina Coto para trasladar la protesta de lugar, pero dejó claro que era decisión de la Delegación del Gobierno.

«Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero no es tan fácil. Estamos pensando la situación y también lo deberían haber contemplado los anteriores», apuntó ayer el primer edil del equipo de gobierno. Lo hizo tras el minuto de silencio en honor de las víctimas de violencia machista celebrado en la plaza de la Constitución.

«Estamos en ello, pero esa manifestación no la autoriza el Ayuntamiento. Claro que contemplamos el traslado, pero está Delegación del Gobierno por el medio y no somos nosotros exclusivamente», concluyó el regidor.

«El PP y Ciudadanos van a estar apoyando a la monarquía», dice el teniente de alcalde

A este respecto, y de igual forma, se pronunció el líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento, el primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta. Reiterando las palabras de Canteli, admitió ser consciente de que la decisión final no le compete a la Corporación, pero sí introdujo una coletilla al mensaje, y es que este año va a ver una diferencia si se compara con los cuatro últimos. «Nosotros vamos a garantizar que los socios de gobierno, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, van a estar allí apoyando a los Premios, a la Fundación Princesa, a los reyes de España, a nuestra reina y a la monarquía».

Así, el concejal de Urbanismo aseguró que «vamos a tratar de evitar situaciones bochornosas como las que se daban en el pasado cuando el alcalde (Wenceslao López por entonces) recibía a los Reyes de España mientras sus socios de gobierno (Somos e IU) se manifestaban quince metros más allá, pidiendo la abolición de la monarquía y el fin de las ayudas a la Fundación Princesa de Asturias», declaró. Por su parte, la líder de Vox, Cristina Coto, aplaudió la «valentía» de Canteli, pero contra Cuesta al afirmar que «a mí no me interesa nada lo que diga el vicealcalde, me interesa lo que haga por Oviedo», aseveró. Algo que, «de momento, se limita a engrosar el capítulo de reuniones y promesas».